CHP'nin, emeklilerle ilgili önerisi reddedildi

TBMM Danışma Kurulunda uzlaşma sağlanamaması üzerine, CHP'nin grup önerisi Genel Kurulda görüşüldü.

Öneri üzerinde konuşan CHP Muğla Milletvekili Ali Arslan, Meclis gündeminde Türkiye ile bazı ülkeler arasında imzalanan ikili anlaşmalar bulunduğunu hatırlatarak, ''Emeklilerin sorunları, ikili anlaşmalardan daha az mı önemli? Türkiye'de emekliler mucize gerçekleştiriyor, aldığı düşük maaşlarla ailelerini bile geçindiriyor. Emeklinin evine günde 30-35 gram et giriyor. Bir ayda 1 kilo et yiyemeyen emekli aileleri var'' dedi.

Emeklilerin sorunlarını siyasilere ilettiğini, ancak sonuç alamadıklarını belirten Arslan, ''emekliler adına size yalvarıyorum; lütfen meclis araştırması açılmasını kabul edin' diye konuştu.

Öneri aleyhinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, Türkiye'de siyasetin çatışma kültürü üzerinde yapıldığını ifade ederek, ''Burada çatışıyoruz, kavga ediyoruz, birbirimize önkabullerle yaklaşıyoruz. Bu nedenle yasama görevini yerine getiremiyoruz'' görüşünü kaydetti.

Mayıs ayında bütün grupların mutabakatıyla Türk Borçlar Kanunu'nun temel kanun olarak görüşülmesine karar verildiğini, ancak bugüne kadar ancak 60 maddesinin kabul edildiğini belirten Bahçekapılı, ''Geleneksel siyaset tarzıyla hassas konuları buraya getirmek doğru değil'' dedi.

Kendisinin de ''emekli'' olduğunu hatırlatan Bahçekapılı, emeklilerin sorunlarına sağlıklı ve kalıcı çözüm getirmekten yana olduklarını söyledi.

Bahçekapılı'nın sözlerine MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ile CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay tepki gösterdi. Şandır, Türk Borçlar Kanunu Tasarısının görüşülmesini kendilerinin de istediğini, ancak tasarıya bazı itirazları bulunduğunu anlattı. Okay ise AK Parti'nin grup önerileriyle tasarının görüşülmesine engel olduğunu savunarak, tasarının görüşülmesinin engellenmesiyle ilgili kendilerine eleştiri yöneltilemeyeceğini ileri sürdü.

Öneri lehinde konuşan CHP Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu, AK Parti'li milletvekillerine, ''Ülkede sürekli olarak siyasi ilişkileri geriyorsunuz. Buraya her çıkan temsilcinize 'tahrik edici konuşun' diyorsunuz. Bu tavır, Türkiye'yi iyiye götürmez'' dedi.

Grup önerisi aleyhinde konuşan TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ünal Kacır ise muhalefet partilerinin grup önerilerini kabul ettirme amacı taşımadığını, Meclis çalışmalarını engellemek ve İçtüzük hükümlerini kötüye kullandıklarını ifade etti.

Kacır, kendisine laf atan MHP'li milletvekillerine, ''Emeklilerin durumu sizin döneminizden çok iyidir. Siz tarım Bağkurlusuna ayda 60 lira veriyordunuz, şimdi 333 lira alıyorlar. Bu da yetmez, ama bunu düzeltecek olan da AK Parti'dir. Emeklileri istismar edip ülkenin sorunlarının çözümünü engellemeyin'' dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada CHP'nin grup önerisi reddedildi.