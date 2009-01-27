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Politika

CHP'nin Diyarbakır adayı belli oldu

AKP ve DTP'nin ardından CHP'nin de Diyarbakır adayı belli oldu. İşadamı Ahmet Remzi Saylan aday gösterildi.

27 Ocak 2009 02:00

AKP ve DTP'nin ardından CHP'nin de Diyarbakır adayı belli oldu. İşadamı Ahmet Remzi Saylan, "Diyarbakır'a hizmet için geliyoruz" dedi. 


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 29 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na işadamı Ahmet Remzi Saylan'ı aday gösterdi. resmi adaylığı cuma günü açıklanacak. Saylan, "Diyarbakıra hizmet için geliyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için AKP, milletvekili Kudbettin Arzu, DTP Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'i aday gösterirken, CHP de işadamı Ahmet Remzi Saylan'ı aday göstermeye karar verdi. Diyarbakır'daki CHP İl Örgütü'nde 5 yıldan bu yana merkez ilçe yönetimi, Yenişehir İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunduğunu anlatan Saylan, aday gösterilmesinin kendisini gururlandığını söyledi. Saylan, "Diyarbakır'ın gelişmesi için elimden geleni yapacağım. Ayağı yere basan projelerle geliyoruz. Siyaset ile değil hizmet amaçlı olarak Diyarbakır halkına ve Diyarbakır'a hizmet için geliyoruz" diye konuştu.

CHP Diyarbakır'ın merez ilçelerindeki başkan adaylarını da belirledi. Buna göre, Bağlar'da Mehmet Raif Yaramış, Sur'da Ahmet Kaya, Yenişehir'de Abdulkadir Bircihan ve Kayapınar'da ise, Salih Baydur aday gösterildi. CHP'nin adaylarını cuma günü Diyarbakır İl Başkanlığı'nda törenle tanıtacağı belirtildi.

Hatırlanacağı üzere AKP Kutbettin Arzu'yu, DTP ise Osman Baydemir'i Diyarbakır'a aday göstermişti.

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