CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayı hazır

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını belirlediğini, zamanı gelince de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanacağını söyledi.

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz tarafından sunulan Türkiye'nin Nabzı programına konuk olan Tekin, SONAR araştırma şirketi Hakan Bayrakçı'nın, CHP'nin adaylarını çok geç açıkladığını bunun da seçmende hoş karşılanmadığını söylemesi üzerine söz aldı ve şunları söyledi:

"Geçmiş dönemdeki uygulamalar daha demokratik uygulamalardı ancak rakipleriniz demokratik uygulama yapmayınca siz geri kalıyorsunuz. Bugünden itibaren 81 ilde çalışmaları yapıyor. Sayın genel başkanın kafasında Cumhurbaşkanı adayı da hazırdır, belediye başkanları da hazırdır."

'Adayınız İlhan Kesici mi?'

Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı adayının ismini açıklamasını istediği ve "Kılıçdaroğlu kendisi mi aday olacak?" diye sorduğu Tekin "Günü gelince görürsünüz" dedi. Tekin, Yılmaz'ın "İlhan Kesici mı aday olacak?" sorusuna ise cevap vermedi.

Yüzde 55 alabilecek bir profili var

Tekin, CHP'nin bütün belediye başkan adaylarını da belirlediğini belirten Tekin "Hepsi genel başkanımızın kafasında. Çok kritik bir seçime gidiyoruz. Nasıl ki rakip partimiz bugünden bu hesapları yapıyorsa, biz de yapıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı adayının profilinin nasıl olduğu sorusuna ise Tekin "Yüzde 49'un kabul edeceği ve yüzde 5-6'nın da evet diyebileceği bir aday" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha önce katıldığı programlarda aday olup olmayacağı hakkında ipucu vermemiş ancak "Parti liderinin Cumhurbaşkanı olmasını doğru bulmuyorum" demişti.