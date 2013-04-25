

CHP'nin çözüm süreci ile ilgili izleyeceği yol haritası, merkez yönetim kurulu toplantısında masaya yatırıldı. Toplantıda Kılıçdaroğlu imzalı 16 maddelik Demokrasi Bildirgesi'ne de son şekli verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu' nun bir ay önce açıkladığı 16 maddelik ‘Demokrasi Bildirgesi’ güncellendi.

Miray Akdağ Uluç'un NTV'de yer alan haberine göre, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında son şekli verilen bildirgede CHP’nin çözüm sürecinde izleyeceği yol haritası belirlendi.

"Bu topraklarda huzur, demokrasi ve barış isteyen herkese çağrımızdır" cümlesiyle başlayan bildirgede, CHP’nin sürece karşı çıktığı eleştirilerine "Biz hazırız! Gelin hep birlikte demokratik ve özgür bir ülke kuralım" ifadeleri ile yanıt verildi.

Bildirgede özel yetkili mahkemelerin kaldırılması, bu mahkemlerde verilen kararların tamamının doğal mahkemelere gönderilmesi ve yeniden yargılama yolu açılması istendi.

Tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılması da istenen bildirgede, "Açın kapıları o milletvekilleri parlamentoda görev yapsın" ifadeleri yer aldı.

Uludere'nin aydınlatılması, Nevruz'un resmi bayram olaması, yüzde 10 seçim barajının kaldırılmasını da isteyen CHP, tüm faili meçhullerin aydınlatılmasını da talep etti.

CHP'nin diğer talepleri ise şöyle;

Kişi özgürlüğü güvence altına alınsın

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası değiştirilsin

Tutuklu öğrenci ayıbına son verilsin

Milletin vekillerini millet seçsin

Diyarbakır cezaevi müze yapılsın

Bildirge, 4 Mayıs’taki parti meclisi toplantısında oylanacak.