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Politika

CHP'NİN ÇORUM ADAY LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK ÇORUM (A.A)

17 Nisan 2011 00:28

-CHP'NİN ÇORUM ADAY LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK ÇORUM (A.A) - 16.04.2011 - CHP Çorum İl Başkanı Yıldız Bek, milletvekili aday listesinden değişikik yapıldığını ve işadamı Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sıradan aday gösterildiğini bildirdi. Bek, yaptığı açıklamada, Çorum'da milletvekili aday listesinin ön seçimde belirlenen sıralama doğrultusunda hazırlandığını ancak yapılan bir başvuru üzerine YSK'nın kontenjan kullanılmasının zorunlu olduğu yönünde karar aldığını aktardı.  Bunun üzerine daha önce CHP'den Çorum belediye başkan adayı olan Sait Börekçi ile görüştüklerini, Börekçi'nin ısrarları üzerine aday olmayı kabul ettiğini vurguladı. YSK'ya verilen listenin ''2. sıradan itibaren kaydırıldığını'' belirten Yıldız, Haydar Kılıç'ın liste dışı kaldığını kaydetti. CHP Çorum milletvekili adaylarının Tufan Köse, Sait Börekçi, Muharrem Bozdağ ve Cengiz Atlas şeklinde sıralandığı bildirildi.

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