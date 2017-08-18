CHP’nin Çanakkale’de yapacağı “Adalet Kurultayı”nın detayları belli oldu

CHP’nin 26 Ağustos’ta Çanakkale’de yapacağı dört günlük Adalet Kurultayı’nın ayrıntıları ortaya çıkıyor. “Mahkemede, devlette, geçimde, seçimde, inançta, eğitimde, yaşamda ve medyada adalet” başlıklarında çalışılacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, CHP’nin ağustosun son haftasında Çanakkale’de düzenleyeceği Adalet Kurultayı’nın detaylarını paylaştı. Alanda kalmak isteyenlerin önceden CHP’yi bilgilendirmesi gerektiğini söyleyen Erdoğdu, bilgi vermeyenlerin çadırlarını getirmesi veya yakın bir yerde konaklamasını ayarlaması gerektiğini söyledi. 8 ana başlıklı panelin yanı sıra asker ve polise adalet, şehit ailelerine adalet, akademisyenlere adalet, engellilere adalet gibi bir dizi çalıştayın yapılacağını belirten Erdoğdu, CHP’nin kurultayda konuşmacı değil dinleyici olacağını kaydetti. Erdoğdu, “Alkol tüketimi yasak olacak. Çevreye saygı ve çevreyi kirletmeme en önemli uyarılarımızdan biri. Panel ve çalıştaylarda belirlenen konuşmacılar konuşacak, dışardan gelerek panel ve çalıştay düzenini bozacak şekilde söz alınmasına müsaade edilmeyecek. Farklı fikirler olacaktır ama kimse fikirleri nedeniyle suçlanmayacak. Terörün, şiddetin ve suçun övülemesi yasak olacak” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel’in haberine göre, CHP’nin 26 Ağustos’ta Çanakkale Gelibolu Yarımadası’nda başlatacağı ve dört gün sürecek olan Adalet Kurultayı’na ilişkin Erdoğdu bilgi verdi. Erdoğdu’nun verdiği bilgiler şöyle:

Kurultay savaş topraklarında: Kurultay alanı Çanakkale Savaşı’nın geçtiği topraklar. Kabatepe çadır alanı. Bu alanda yapılanma olmadığı için kurultay, ormanın içinde açık havada gerçekleşecek. Sabah 09.30 gibi başlayacak, akşam 17.30 gibi sona erecek.

8 başlık: Türkiye gündeminin en yakıcı ve ivedi sorunlarında paneller düzenleyeceğiz. Dört gün süreceği için de sabah ve öğleden sonra seansları olmak üzere mahkemede, devlette, geçimde, seçimde, inançta, eğitimde, yaşamda ve medyada adalet olmak üzere toplam 8 ana başlık belirledik.

Adalet çalıştayları: Panellerin yanı sıra daha dar kapsamlı çalıştaylar olacak. Türkiye’nin çok önemli sorunu olan ama ana başlık olarak yetiştiremediğimiz bazı konuları çalıştay olarak planladık. Bazıları; vergide adalet, bütçede adalet, ihale, teşvik ve izinlerde adalet, bilgi ve iletişimde adalet, sanayi ve ticarette adalet, imar ve kentsel dönüşümde adalet, tarımda adalet, sağlıkta adalet, enerji ve madencilikte adalet, asker ve polise adalet, şehit ailelerine adalet, akademisyenlere adalet, engellilere adalet, sporda adalet gibi başlıklar var.

CHP dinleyici: Büyük paneller Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili parti yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleşecek. Farklı toplum kesimlerini temsil eden en saygın isimler burada konuşmacı olacak. Çalıştaylar daha uzmanlık alanı gerektiren dar kapsamlı, yuvarlak masa toplantıları şeklinde yapılacak. Çalıştaylarda konuyla igili akademisyenler, yazarlar ve uygulamacılar o çalıştay konusuyla ilgili sorunları tespit edip, bu sorunların çözümü için önerileri somutlaştırmak üzere toplantılar yapacaklar. CHP’li yetkililer bu toplantılarda danışmanlarıyla birlikte dinleyen, not alan ve sonuçları gelecekte politika belirlenmesine esas teşkil etmek üzere yönetime raporlayan rolü oynayacaklar. CHP bu kurultayın konuşmacısı değil, moderatör dinleyicisi olacak.

Basının yeri hazır: Basın kuruluşlarına yönelik canlı yayın yapabilecekleri, haberlerini hazırlayabilecekleri ayrı bir alan, stüdyolar ve çalışma ofisleri kurulacak. Kurutayda Çanakkale ruhuna uygun sosyal aktiviteler, görsel sergiler, tiyatrolar ve dinletiler de olacak.

"Her kesimden isimler"

Erdoğdu kurultaya katılacak isimlere ilişkin olarak, “Ertuğrul Yalçınbayır, Hüsamettin Cindoruk, Abdüllatif Şener, Nesrin Nas gibi muhafazakâr ve liberal kanadı temsil eden önemli isimler kurultayda yer alacak. Korkut Boratav gibi efsanevi iktisatçı, bilim insanları konuşacak. Birçok önemli isimle de görüşmeler sürüyor, programlarının ayarlanması için, kesinleştikçe bilgilendirme yapılacak. Bir tür çadır kent, bir tür adalet fuarı gibi olacak yerleşke. Türkiye’nin her bölgesinden katılmak isteyenlerin başvuruları devam ediyor. Görüş ve öneriler de alıyoruz. Bir Hafıza Sokağı olacak. Burada Türkiye’de adalete ulaşamamış olay ve sembol kişilerin kısa öyküleri olacak. Katılanların kendi yaşadıkları adaletsizlikleri bildirebilmesi için bir ‘Adalet Kutusu’ olacak, bu kutuya yazılanlardan daha sonra bir kitap yapılacak” dedi.