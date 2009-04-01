CHP’nin Beyoğlu itirazına ret

Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin ilçe belediye başkanlığı sonuçlarına yaptığı itirazı reddetti.



CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Oğuz Ünver tarafından verilen itiraz dilekçesinde belirtilen "usulsüz oy kullanıldığı, seçime hile karıştırıldığı, seçim güvenliğine aykırı davranıldığı, sandık kurul başkanları tarafından yapılan sayımlara göre tutanaklara ve seçim sonuçlarına itiraz edildiği" yönündeki gerekçeler, Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından incelendi.



Kurul tarafından verilen kararda, "Beyoğlu CHP İlçe Başkanlığı tarafından nüfus müdürlüğünden 18 bin seçmene ait nüfus kayıt örneklerinin nüfus müdürlüğünde kayıtlı kişiler yerine, belediye görevlileri tarafından alındığının iddia edildiği, ancak nüfus kütüğünde kayıtlı olmayan kişilerin oy kullandıklarına dair bir iddia ve delil bulunmadığı" belirtildi.



"İtiraz dilekçesinde sandıkların kapatılmasından sonra saat 22.00 sıralarında AKP adayı Ahmet Misbah Demircan'ın Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'nu ziyaret ettiği ve bu durumun 2. İlçe Seçim Kurulu'nun tarafsızlığını etkilemediği gibi, seçim sonucunu da etkilemeyeceği" ifade edilen kararda, seçim sırasında AKP adayına ilişkin afiş, pankart ve bina giydirmesi gibi propaganda malzemesine ilişkin şikayet üzerine de Beyoğlu Belediyesi görevlilerinin pankartları indirdiği ve bu durumun da seçmene ve seçime etkisinin olmadığının anlaşıldığı" kaydedildi.



Kararda, itiraz dilekçesinde seçim sonrası sandıkların çoğunun belediye görevlilerince belediye araçlarıyla taşındığı ve sandık güvenliğinin sağlanmadığı yönündeki iddiaya ilişkin olarak da "Bu iddianın mücerret iddiadan ibaret olduğu" belirtildi.



Kararda, CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı'nca dilekçelerine eklemiş oldukları listelerde yer alan 1. bölgede 80, 2. bölgede 114 sandığa ait tutanaklara göre seçim sonuçlarına itiraz edildiği belirtilerek, "Bu itirazın da mücerret nitelikte olduğu, hangi sandıklarda, hangi miktarda oy dağılımına itiraz edildiği açıkça belirtilmediğinden CHP İlçe Başkanlığı'nın itirazlarının reddine karar verildi" denildi.



İlçe Seçim Kurulu üyesi Fehmi Kerem Bilgin'in muhalefet şerhi koyması nedeniyle karar, oy çokluğuyla kabul edildi.



CHP İl Seçim Kurulu’na gidiyor



CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Oğuz Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedilen itirazı bugün İl Seçim Kurulu'na yapacaklarını, Beyoğlu 2. İlçe Seçim Kurulu'na yaptıkları itirazın da bugün görüşeceğini belirtti.



Bu arada, AKP Beyoğlu İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da seçim sonucuna göre AKP'nin belediye başkan adayı Ahmet Misbah Demircan'ın toplam 49 bin 452 (yüzde 38.14), CHP'nin belediye başkan adayının da 34 bin 354 oy (yüzde 26.49) aldığı ve 15 bin 98 oy farkla seçimin galibinin Demircan olduğu belirtildi.



Tuzla itirazı da reddedildi



Bu arada CHP'nin Tuzla için yaptığı başvuru da reddedildi.

