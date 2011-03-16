-CHP'NİN BEDELLİ TEKLİFİ TBMM'DE TBMM (A.A) - 16.03.2011 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, bedelli askerlikle ilgili yasa teklifinin gençlerin iş yaşamından koparılmamasını amaçladığını söyledi. Hamzaçebi, düzenlediği basın toplantısında, teklifin Askerlik Kanunu'na geçici bir madde eklenmesini öngördüğünü ifade etti. Bugüne kadar bedelli askerlik ile ilgili 3 düzenleme yapıldığını anımsatan Hamzaçebi, bunların birikimin eritilmesi, beklentilerin karşılanması ve çalışma hayatında yer alan gençlerin bu hayatlarına ara vermemesini amaçladığını söyledi. Hamzaçebi, tekliflerinin ise ''gençlerin çalışma hayatından koparılmamasını'' amaçladığını vurguladı. Türkiye'nin askerlik süresini kısaltmak zorunda olduğunu ifade eden Hamzaçebi, şunları kaydetti: ''Karşımıza, TSK'nın terörle mücadele ettiği gerekçesi çıkıyor. Bu, şüphesiz kimsenin elinin tersiyle bir tarafa atacağı gerekçe değildir. Ancak sözleşmeli er düzenlemesiyle birlikte terörle mücadelede yeni safhaya girilmiştir. CHP olarak olumlu baktığımız bu düzenleme ile artık terörle mücadelede daha profesyonel, daha eğitimli, bölgenin şartlarını daha iyi bilen birlikler yer alacaktır. Böyle bir aşamaya girilmişken Türkiye askerlik süresini kısaltma ile karşı karşıyadır. Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) görüşü şüphesiz önemlidir, ancak konuyu çözecek olan parlamento, sivil iradedir. Sivil irade bu konuyu çözmeye muktedirdir. Yeter ki mecliste gurubu bulunan siyasi partiler bu konuya ilgi duysun, destek versin.'' Hamzaçebi'nin verdiği bilgiye göre, 1 Ocak 1983'den önce doğanlardan kişisel geliri 12 bin TL'nin altında olanlar bedel ödemeden, yıllık geliri 12-25 bin TL arasında olanlar 7 bin 500, gelir düzeyi 25 bin TL'nin üzerinde olanlar ise 15 bin TL karşılığında; 21 gün temel eğitim alarak askerliğini yapmış sayılacak. Elde edilecek gelir, Maliye Bakanlığında açılacak özel bir hesapta toplanacak, oradan da Kredi ve Yurtlar Kurumuna aktarılacak. Gelirler, yurt yapımında kullanılacak. Hamzaçebi, ''Başta Adalet ve Kalkınma Partisi olmak üzere tüm siyasi partilere çağrıda bunuyorum. Seçim için TBMM faaliyetlerini sonlandırmadan önce bir araya gelelim, bu teklifi yasalaştıralım'' dedi. -100 BİN KİŞİ- Soruları da yanıtlayan Hamzaçebi, teklifin yasalaşması durumunda 100 bine yakın kişinin yararlanacağının tahmin edildiğini söyledi. TSK ile bir temaslarının olup olmadığının sorulması üzerine Hamzaçebi, bugüne kadar 3 kez düzenleme yapıldığını anımsattı. Hamzaçebi, Başbakan ile Adalet ve Kalkınması Partisinin bu konuda beklenti yarattığını belirterek, ''Bu beklentiyi karşılamak için münhasıran askerlerin görüşüne bağlı kalmayı doğru bulmuyorum. Bu, siyasetin karar vereceği bir konudur. Böyle bir düzenleme TSK'nın terörle mücadelesinde hiçbir zafiyete yol açmaz. Ordunun asker kaynaklarını olumsuz yönde etkilemez. Bunu parlamento olarak çözebiliriz, çözmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu kararı siviller verecektir, askerler değil'' dedi. Hükümet ile bir temasta bulunmadıklarını, Başbakan'ın konuya ilişkin yaklaşımını yaptığı değerlendirmelerden öğrendikleri için Adalet ve Kalkınma Partisine ayrıca bir öneri götürmediklerini kaydeden Hamzaçebi, ''Teklifimiz kamuya mal olmuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun da yaklaşımını bekliyoruz. Sayın Başbakan ve hükümete çağrıda bulunuyorum. Bu beklentinin yaratılmasında AKP hükümetlerinin çok büyük rolü olmuştur. Başbakanın, sözünün gereğini yerine getirmesini bekliyoruz'' diye konuştu. Hamzaçebi, yaş sınırını dikkatli belirlediklerini, milyonlarca kişinin kapsama girmediğini, ''TSK'nın er kaynağının kuruduğu'' yolunda bir endişeye gerek olmadığını belirtti ve teklifi bir defalık bir düzenleme olarak öngördüklerini vurguladı. -''TAKSİTE BAKANLAR KURULU YETKİLİ''- Bir başka soru üzerine, bedelin 2 yıla kadar taksitlendirilebilmesi için Bakanlar Kuruluna yetki verildiğini kaydeden Hamzaçebi, bu durumda TÜFE farkı ekleneceğini söyledi. Gelir düzeyinin tespitinde beyanı esas alacaklarını kaydeden Hamzaçebi, beyanın gerçek dışı olduğunun tespiti durumunda söz konusu kişinin normal süre kadar askerlik yapacağını ifade etti. Hamzaçebi, askerliğin kısaltılmasına yönelik çalışmaların ise ayrı kapsamda parti genel merkezince yürütüldüğünü ifade etti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili şehit aileleri ve gazilerden tepki aldığının belirtilmesi üzerine ise Hamzaçebi, ''Yaratılan bir beklentiyi karşılayayım derken toplumun diğer kesimlerinden herhangi bir rahatsızlığa meydan vermemeyi önemsiyoruz. Bu nedenle bedelsiz düzenlemeyi de buraya koyduk. Gazilerimizin ve şehit ailelerinin hassasiyetlerine saygı duyuyoruz. Ancak sözleşmeli er ile terörle mücadele yeni bir yaklaşım söz konusudur'' dedi. Hamzaçebi, bir başka soru üzerine, teklifin ''seçim yatırımı'' değil, bir ihtiyacın görülmesi olduğunu ifade ederek, ''Eğer her şey seçim yatırımı olarak görülürse parlamentoda hiçbir düzenleme yapılamaz. Seçime doğru vatandaşın ihtiyacını karşılayacak hiçbir düzenlemeyi yapmamak gerekir gibi bir parlamento anlayışı olamaz. Böyle söyleyenler parlamentonun varlığını inkar ediyorlar'' diye konuştu.