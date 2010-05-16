'CHP'nin başına Kemal Derviş gelsin'

T24 - Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanlığı'ndan istifası ardından "CHP'nin genel başkanı kim olacak?" ve "Baykal geri dönecek mi?" soruları gündemi meşgul ederken CHP'nin ankara Milletvekili Eşref Erdem, liderlik için Kemal Derviş'i gösterdi. Erdem, Derviş'e desteklerin hem Baykal hem de CHP tabanı tarafından açıkça belirtilmesi halinde Derviş'in bu görevden kaçmayacağın ifadde etti. Ancak Kemal Derviş "Aklımın ucundan geçmiyor" sözleriyle Erdem'in bu beklentisine olumsuz yanıt verdi. Deniz Baykal son dönemde kendisinin Kemal Derviş'le görüştüğü ve "CHP liderliğine Derviş formülü" iddialarıyla ilgili olarak, "Bu doğru değil. Son dönemde ne ben onu aradım, ne o beni" yantını verdi.





Taraf gazetesinden Lale Kemal'in kaleme aldığı "Kemal Derviş liderliğe gelsin" (16 Mayıs 2010) başlıklı haber şöyle:







Kemal Derviş liderliğe gelsin







Baykal'dan Türkiye’yi heyecanlandıracak bir isim açıklamasını isteyen CHP Ankara Milletvekili Erdem, 2001 krizinin çok tartışılan ismi Kemal Derviş’i gündeme getirdi.





CHP’nin deneyimli politikacılarından Ankara Milletvekili Eşref Erdem, kaset skandalı nedeniyle CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa eden Deniz Baykal’ın, Türkiye’nin önünü açacak bir aday göstermesi gerektiğini söyledi. Erdem, “Baykal, Türkiye’yi büyütecek, heyecanlandıracak bir adayı açıklayarak, hem kendisini hem de Türkiye’yi rahatlatır,”dedi. Erdem’e göre, CHP tabanı ve Baykal’ın sahiplenmesi durumunda Kemal Derviş böyle bir görevden kaçmaz" dedi.





CHP’deki statükocu zihniyete öteden beri karşı çıkan muhalif Milletvekili Erdem şu görüşleri dile getirdi:





“Deniz Bey, yeniden parti genel başkanlığına dönmeyi düşünüyor mu bilmiyorum. Ama Kemal Derviş, Türkiye’yi ayağa kaldıracak bir isimdir. Bankacılık sektörü, halen Derviş’in yürüttüğü politikalarla sürdürülüyor. Kendisi dünya çapında bir isim. Deniz Bey, böyle bir isim tarif etmeli.”





'Eteğine yapışanlar zarar verir'





Derviş isminin CHP tabanında büyük heyecan yaratacağını belirten Erdem, Baykal’ın eteğine yapışanlardan aday çıkarması halinde CHP’nin daha küçük çaplı projelere imza atmış olacağını söyledi.





Baykal’ın, 22 Mayıs’ta yapılacak parti kurultayında yeniden döneceği yolundaki spekülasyonlarla ilgili olarak da Erdem, “Aklından geçenleri bilmiyorum. Mantığım, Deniz Bey’in dönmeyeceğini söylüyor. ‘Deniz Bey dönsün’ diyenler kendisini parçalayacaklar. Deniz Bey zeki bir insandır. Zannediyorum hesap ediyordur” şeklinde konuştu.





CHP statükoyu savundu





Ankara Milletvekili Eşref Erdem, kaset skandalından yaklaşık iki gün önce 5 mayıs tarihinde kurultaya katılacak tüm delegelere yönelik bir mektup kaleme almış. Erdem mektupta özetle şu görüşleri dile getiriyor:





“Dünya değişiyor, doğal olarak Türkiye de değişiyor. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Tarih, bu değişim ve dönüşümün örnekleriyle doludur. Esasen değişim, CHP’nin varlık sebebi ve misyonudur. Bu siyasi hareketin, değişime karşı olması düşünülemez ve kabul edilemez. Değişim, çağı yakalamaktır. Çağı yakalamak ise sol ve devrimci politikalarla olur. Sağ politikalara öykünerek değişimi gerçekleştirmek mümkün değildir.”





Derviş: Aklımın ucundan geçmiyor





Kemal Derviş’in ise, “CHP Genel Başkanlığı’nı aklımın ucundan bile geçirmiyorum. Bu yönde teklif de gelse kabul etmem,” dediği öğrenildi. Taraf’ın görüştüğü Derviş’e yakın bir kaynak, şu anda ABD’de bulunan Kemal Derviş’in, “Mevcut durumumdan memnunum,” dediğini aktardı.





Ancak Derviş’in, CHP içinde yaşanan hengame nedeniyle dönmek istemediği belirtiliyor. Dünya Bankası’nda çalışırken Türkiye’ye getirilen Kemal Derviş, dışarıdan Devlet Bakanı olarak atanmış ve 2001 krizinden Türkiye’yi kurtarma reçetesini uygulamaya koymuştu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanlığı’ndan emekli olan Derviş, halen ABD’deki Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.







Deniz Baykal: Derviş ile görüşmedim







CHP'ye liderlik arayışının sürdüğü günlerde Kemal kılıçdaroğlu ismi ön plana çıkarken Deniz Baykal'ın Kemal Derviş ile de bir görüşme gerçekleştirdiği ve Derviş'i CHP liderliği için düşündüğü iddiaları ortaya atılmıştı.





Milliyet gazetesi yazarlarından Fikret Bila ve Radikal gazetesi yazarlarından Murat Yetkin'in bu konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Deniz Baykal, "Hayır. Görüşmedim. Bu yöndeki haberler doğru değil. Spekülasyon yapılıyor. Son dönemde ne ben onu aradım, ne o beni" yanıtlarını verdi.

