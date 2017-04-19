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CHP'nin Aydın'daki 19 sandık için yaptığı itiraz reddedildi

19 sandıktaki geçersiz sayılan oylar için itiraz edilmişti

19 Nisan 2017 19:00

Aydın’da, CHP Efeler İlçe Başkanlığı’nın, halk oylamasında, bazı sandıklarda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Efeler İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı itirazlar reddedildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, CHP Efeler İlçe Başkanı Selim Gürgün, Efeler’deki 1037, 1077, 1079, 1112, 1151, 1174, 2122, 2169, 2172, 2226, 2228 numaralı sandıklarda geçersiz sayılan oylara itiraz ettiklerini belirtti. Ayrıca, 1082, 1083, 1084, 1164, 1177, 1184, 2030 ve 2267 numaralı sandıklardaki evet-hayır oylarının tekrar sayılması için Efeler İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunduklarını söyledi.

Selim Gürgün, yapılan itirazların Efeler İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildiğini belirtti. 2252 numaralı sandıkta 'hayır' oylarının 248 olduğunu, ancak 148 yazıldığını vurgulayan Gürgün, bu sandığa da itirazda bulunduklarını ve sonuç beklediklerini açıkladı.

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