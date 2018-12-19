CHP'nin Antalya adayı Muhittin Böcek (3)

MUHİTTİN BÖCEK: İTTİFAKIN ADAYI OLARAK HEP BERABER KAZANACAĞIZ

CHP\'nin 31 Mart seçimleri için dördüncü grup adaylarını belirlediği Parti Meclisi sonrası Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adı açıklanan Muhittin Böcek, saat 19.30\'da Ankara\'dan Antalya\'ya geldi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, havalimanında partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Böcek, havalimanında CIP çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla tokalaşıp teşekkür etti. Böcek, yağmurlu havada CIP otoparkında kurulan sahneden partililere seslendi.

Portakal topladığı, sokaklarında gezdiği, hayatının geçtiği Antalya\'da büyükşehir belediye başkan adayı olmanın gururunu yaşadığı belirten Böcek, \"Bana bu onuru, gururu yaşatan başta genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu\'na, Parti Meclisi’ne, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'e çok teşekkür ediyorum. Antalya\'da ittifakın adayı olarak hep beraber kazanacağız. 25 yıllık siyasi hayatımdaki deneyimimle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak 31 Mart\'a kadar hep birlikte yorulacağız. Hep birlikte güneşli güzel günler göreceğiz\" dedi.

Gençlerle, kadınlarla, Antalyalılarla 31 Mart\'a kadar hep birlikte çalışacaklarını vurgulayan Böcek, \"Oturmak yok, hep birlikte çalışacağız. Çünkü güzel Antalyam bu görevi oturmak için değil 25 yıllık deneyimleri daha da güzelleştirmek için verdi. Biz daha iyisini, daha güzelini yapacağız. Bugüne kadar Antalya için çalışanlara da teşekkür edeceğiz. Gazipaşa\'dan Kaş\'a kadar Antalya\'nın her noktasına hep birlikte koşacağız, çalışacağız\" diye konuştu.

ANAP\'ta 25 yıl önce başladığı siyasi hayatındaki yakın arkadaşlarının da şu an yanında olduğunu dile getiren Böcek, şunları söyledi:

\"O zaman beni aday gösteren ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz\'a, hemşerimiz olarak CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal\'a ve genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu\'na, Parti Meclisine çok teşekkür ediyorum. Biz Antalya için varız, biz daha iyisini yaparız, en iyisini yaparız. Gazipaşa\'dan Kaş\'a tüm hemşerilerimize siyaset ayrımı yapmadan herkesin belediye başkanı olacağım. Siyasi parti hayatımda kimseyle kavga etmeden buralara geldik. Bundan sonra güzel Antalyam hizmetin en iyisine layık diyeceğiz. Bütün aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. 25 yıllık siyasi hayatım boyunca kimseyle kavga etmedim ve etmeyeceğim. Barış içerisinde huzur içerisinde güneşli günler göreceğiz.\"

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Böcek, konuşmasının ardından partililere karanfil dağıttı.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

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