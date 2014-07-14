CHP'nin anketine göre, İhsanoğlu ile Erdoğan arasındaki fark yüzde 2'den az

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP'nin yaptırdığı ankete göre Ekmeleddin İhsanoğlu'nun oy oranı yüzde 38,1, Başbakan Tayyip Erdoğan'ınki ise yüzde 39,8 gözüküyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, cumhurbaşkanı seçimine yönelik CHP olarak yaptırdıkları ankete göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Ekmeleddin İhsanoğlu arasındaki farkın 2 puana düştüğünü söyledi.

Çıray, partisinin İzmir il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, adil olmayan bir seçim sürecine rağmen İhsanoğlu'na kamuoyu desteğinin hızla yükseldiğini savundu.

"Büyük çoğunluğun adayı olan Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun karşısında devlet, hükümet ve havuz medyası var" diyen Çıray, şöyle konuştu:

"Daha da önemlisi 'inkar et ve suçla' siyasetini çok iyi bilen ve hiçbir değer ölçüsü olmayan biri var. Ekmeleddin Bey kendisine rakip olan malum kişinin iyilik adına sahip olmadığı ne varsa onlara en kamil anlamıyla sahip olan kişidir. İyilikle kötülük arasındaki bu savaşı iyiliğin zaferiyle noktalandırmaya mecburuz. Huzur ve güvenliğimizi bozan, birliğimizi ve bütünlüğümüzü tehdit eden, kutuplaştırıcı bir zorbanın bir daha seçilmemesi gerekir.

Tayyip Erdoğan, Çankaya'ya çıkmak için her şeyi yapmaya, uluslararası anlamda her tavizi vermeye hazırdır. Cumhurbaşkanı olabilmek için terörist başı ile kirli ittifak pazarlıkları yapmaktadır. Erdoğan, Sayın İhsanoğlu'na karşı emrindeki devlet güçlerinin yanı sıra bölücülerle bir şer cephesi kurmuştur. Bu cephe Tayyip Erdoğan ve PKK cephesidir. Mübarek Ramazan ayında bu şer cephesine destek vermek haramdır."

Ekmeleddin İhsanoğlu'nu beğenmeyip sandığa gitmeyecek olanların gelecekte torunlarına ülkenin bölünmesine nasıl seyirci kaldıklarını anlatacağını iddia eden İhsanoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Cumhurbaşkanı seçimine yönelik anketleri değerlendiren Çıray, teknik olarak henüz yolun başındayken yayınlanmış anketlerin gerçekçi olamayacağını, AKP kontrolündeki bir kuruluşun yayınladığı anketleri önemsemediklerini, bu anketlerin "seçmenin sandığa gitmesini engellemek üzerine kurulu bir psikolojik operasyonun işaretleri olduğunu" savundu.

Anketin aksine tarihin en yüksek katılımlı seçimine gidileceğini savunan Çıray, "Biz de ciddi anket firmalarına anketler yaptırıyoruz. Yaptırdığımız son ankete göre Başbakan ile Ekmeleddin Bey arasındaki puan farkı 2'ye düşmüş durumda. Ekmeleddin Bey, yüzde 38,1, başbakan yüzde 39,8 gözüküyor" dedi.

Seçimde ikinci tura gidilmesi durumunda olası ittifak senaryolarıyla ilgili soru üzerine Çıray, "Ben Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının oyu kimsenin cebinde değil, ikinci turda kendi özgür iradesiyle kararını verir. Emir - kumanda sistemiyle kimse kimseye oy verdiremez" şeklinde cevap verdi.