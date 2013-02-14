T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP, Erdoğan'ın neden sevildiğini araştırdı

CHP, yerel seçimlere yönelik strateji belirleme çalışmalarında, 'seçmenin Erdoğan'ı neden sevdiğini, Kılıçdaroğlu'nun ise neden önyargıyla ötekileştirdiğini' araştırdı.

14 Şubat 2013 14:13

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onanç, “Ev kadınlarının neden yüzde 47’sinin AKP’ye oy verdiğini, gençlerin neden MHP’ye ilgi duyduğunu araştırıyoruz” dedi. Seçimdeki hedeflerinin oylarını yüzde 10 artırmak olduğunu belirten Onanç, Erdoğan'ın neden çok benimsendiğini de araştırdıklarını söyledi.

 

''Erdoğan neden seviliyor?'

 

Seçmen grubu içinde önemli yeri olan ev kadın larının yüzde 47'si AKP'ye oy veriyor. CHP, kadınların AKP'ye niye oy verdiği, CHP'ye ise neden oy vermediğini araştırıyor. AKP'ye oy veren seçmenin "ideolojik tercih" nedeniyle hareket etmediği, "lideri (Recep Tayyip Erdoğan) kendisine yakın bulduğu için oy verdiği" saptaması yapan CHP, Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmendeki "algısını" masaya yatırdı. CHP, Erdoğan'ın "niye aşırı benimsendiğini", Kılıçdaroğlu'nun ise "niye önyargılı biçimde ötekileştirildiğini" araştırıyor.

 

'Seçim için yeni strateji'

 

CHP, "focus" çalışma olarak nitelendirdiği "seçmenle sohbet toplantıları" ile kadın seçmene "liderde ne aradığını" soracak. CHP'nin önemli saptamalarından birisi de; "genç" oylarla ilgili oldu. CHP tarafından "özgürlükçü olması gereken kesim" olarak nitelendirilen "genç oyların", MHP tabanına kayması CHP'yi şaşırtan sonuçlardan birisi oldu. CHP, genç kesime ulaşacak iletişim stratejisi belirleyecek.

 

'Kararsız seçmen arttı'

 

"Kararsız" seçmen sayısının yüzde 25'e ulaştığını belirleyen Genel Merkez, "bu kitle içindeki hangi grupta oyunu en çabuk ve nasıl artırabileceği" üzerinde fikir yürütüyor. Halkla İlişkiler Birimi'nin yanı sıra Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nın da kararsız seçmenlerle ilgili alan çalışması devam ediyor.

 

'Hedef, kemik oyu yüzde 35'e çıkarmak'

 

Genel Merkez'in seçimlerde "özel strateji" belirleyeceği diğer hedef kitlesi de; Kürt seçmenler olacak. "Kürt seçmenlerin genel ve yerel beklentileri" başlıklar halinde belirleniyor. Yüzde 20'ler bandındaki CHP, yeni hedefini yüzde 35 bandına "oturma" şeklinde belirlendi. Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğuna oturduğunda yüzde 40 oy hedefi belirlenmişti. Genel Merkez, bunun oy hedefini "indirmek" şeklinde algılanmaması gerektiğini vurgularken, yüzde 20'lerdeki "kemik" oyları "yüzde 35 bandına" çıkarma şeklinde algılanmasını istedi. CHP, yüzde 10'a denk gelen bu artışın "en çabuk ve nasıl gerçekleştirileceği" üzerinde çalışıyor. CHP, yerel seçimlerin 9 ay öncesinden, belirlenecek reklam ajansı ile çalışacak.

 

ETİKETLER

chpanketyüzde 35erdoğan neden seviliyormhpgençler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24