CHP, Erdoğan'ın neden sevildiğini araştırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onanç, “Ev kadınlarının neden yüzde 47’sinin AKP’ye oy verdiğini, gençlerin neden MHP’ye ilgi duyduğunu araştırıyoruz” dedi. Seçimdeki hedeflerinin oylarını yüzde 10 artırmak olduğunu belirten Onanç, Erdoğan'ın neden çok benimsendiğini de araştırdıklarını söyledi.

''Erdoğan neden seviliyor?'

Seçmen grubu içinde önemli yeri olan ev kadın larının yüzde 47'si AKP'ye oy veriyor. CHP, kadınların AKP'ye niye oy verdiği, CHP'ye ise neden oy vermediğini araştırıyor. AKP'ye oy veren seçmenin "ideolojik tercih" nedeniyle hareket etmediği, "lideri (Recep Tayyip Erdoğan) kendisine yakın bulduğu için oy verdiği" saptaması yapan CHP, Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmendeki "algısını" masaya yatırdı. CHP, Erdoğan'ın "niye aşırı benimsendiğini", Kılıçdaroğlu'nun ise "niye önyargılı biçimde ötekileştirildiğini" araştırıyor.

'Seçim için yeni strateji'

CHP, "focus" çalışma olarak nitelendirdiği "seçmenle sohbet toplantıları" ile kadın seçmene "liderde ne aradığını" soracak. CHP'nin önemli saptamalarından birisi de; "genç" oylarla ilgili oldu. CHP tarafından "özgürlükçü olması gereken kesim" olarak nitelendirilen "genç oyların", MHP tabanına kayması CHP'yi şaşırtan sonuçlardan birisi oldu. CHP, genç kesime ulaşacak iletişim stratejisi belirleyecek.

'Kararsız seçmen arttı'

"Kararsız" seçmen sayısının yüzde 25'e ulaştığını belirleyen Genel Merkez, "bu kitle içindeki hangi grupta oyunu en çabuk ve nasıl artırabileceği" üzerinde fikir yürütüyor. Halkla İlişkiler Birimi'nin yanı sıra Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nın da kararsız seçmenlerle ilgili alan çalışması devam ediyor.

'Hedef, kemik oyu yüzde 35'e çıkarmak'

Genel Merkez'in seçimlerde "özel strateji" belirleyeceği diğer hedef kitlesi de; Kürt seçmenler olacak. "Kürt seçmenlerin genel ve yerel beklentileri" başlıklar halinde belirleniyor. Yüzde 20'ler bandındaki CHP, yeni hedefini yüzde 35 bandına "oturma" şeklinde belirlendi. Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğuna oturduğunda yüzde 40 oy hedefi belirlenmişti. Genel Merkez, bunun oy hedefini "indirmek" şeklinde algılanmaması gerektiğini vurgularken, yüzde 20'lerdeki "kemik" oyları "yüzde 35 bandına" çıkarma şeklinde algılanmasını istedi. CHP, yüzde 10'a denk gelen bu artışın "en çabuk ve nasıl gerçekleştirileceği" üzerinde çalışıyor. CHP, yerel seçimlerin 9 ay öncesinden, belirlenecek reklam ajansı ile çalışacak.