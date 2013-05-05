CHP'nin anket sonuçları: AKP ile fark çok az

CHP Parti Meclisi toplantısında Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, yerel seçimlere ilişkin brifing verdi. Son anket sonuçlarının masaya yatırıldığı brifingde Günaydın, AKP ile farkın çok küçük olduğunu, İzmir'i kaybetmeyecekleri gibi, Ankara ve İstanbul'u da alabileceklerini dile getirdi



'AKP İzmir'i kazanmak için çok çaba harcıyor'



Son anket çalışmalarının da ele alındığı brifingde, halen CHP'li başkanların yönettiği belediyelerin tamamına yakının yeniden kazanılacağı mesajı verildi. Toplantıda, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak için çok fazla çaba harcadığı ancak buna karşın CHP'nin İzmir'i kaybetmeyeceği değerlendirmesinde bulunuldu.



'Ankara - İstanbul'u da alırız'



Ankara ve İstanbul 'da da AK Parti ile aradaki farkın çok küçük olduğu, doğru aday tercihiyle her iki büyükşehir belediyesinin de alınabileceği tespitinde bulunuldu.