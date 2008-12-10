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Politika

CHP'nin Ankara adayları belli oldu

10 Aralık 2008 02:00

CHP'nin Ankara'da belediye başkan adayları belli oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Adayı : Murat Karayalçın

Altındağ Belediye Başkan Adayı : Ümmet Buğdaycı

Pursaklar Belediye Başkan Adayı : Nuri Akgül

Akyurt Belediye Başkan Adayı : Ergül Er

Kalecik Belediye Başkan Adayı : Nevzat Şahin

Çubuk Belediye Başkan Adayı : Salih Er

Kazan Belediye Başkan Adayı : İbrahim Özer

Ayaş Belediye Başkan Adayı : Ali Başkaraağaç

Beypazarı Belediye Başkan Adayı : İsa Varlı

Çamlıdere Belediye Başkan Adayı : Hacı Mahmut Ayhan

Mamak Belediye Başkan Adayı : Veli Gündüz Şahin

Sincan Belediye Başkan Adayı : Şenol Ağbaba

Polatlı Belediye Başkan Adayı : Sami Çay

Haymana Belediye Başkan Adayı : Samim Yaşar

Evren Belediye Başkan Adayı : Derviş Ekinci

Bala Belediye Başkan Adayı : Ahmet Şahin

Elmadağ Belediye Başkan Adayı : Ahmet Poyraz

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