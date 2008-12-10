CHP'nin Ankara adayları belli oldu

CHP'nin Ankara'da belediye başkan adayları belli oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Adayı : Murat Karayalçın
Altındağ Belediye Başkan Adayı : Ümmet Buğdaycı
Pursaklar Belediye Başkan Adayı : Nuri Akgül
Akyurt Belediye Başkan Adayı : Ergül Er
Kalecik Belediye Başkan Adayı : Nevzat Şahin
Çubuk Belediye Başkan Adayı : Salih Er
Kazan Belediye Başkan Adayı : İbrahim Özer
Ayaş Belediye Başkan Adayı : Ali Başkaraağaç
Beypazarı Belediye Başkan Adayı : İsa Varlı
Çamlıdere Belediye Başkan Adayı : Hacı Mahmut Ayhan
Mamak Belediye Başkan Adayı : Veli Gündüz Şahin
Sincan Belediye Başkan Adayı : Şenol Ağbaba
Polatlı Belediye Başkan Adayı : Sami Çay
Haymana Belediye Başkan Adayı : Samim Yaşar
Evren Belediye Başkan Adayı : Derviş Ekinci
Bala Belediye Başkan Adayı : Ahmet Şahin
Elmadağ Belediye Başkan Adayı : Ahmet Poyraz