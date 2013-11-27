CHP'nin Ankara adayının Yalçın Karatepe olacağı iddia edildi

CHP'de aday belirleme sürecinin aralık ayı başına kadar süreceği konuşulurken, halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Yalçın Karatepe'nin cuma günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile son bir kez görüşeceği, alacağı sinyale göre YSK'nın öngördüğü takvim uyarınca aday olmak için istifasını sunabileceği belirtiliyor. CHP kulislerinde de en güçlü adayın Karatepe olduğu konuşuluyor.

Milliyet gazetesinden Meriç Tafolar'ın haberine göre, CHP'de Ankara için Gökçek'in karşısına kimin çıkarılacağına yönelik kararın en geç aralık ayı başında verilmesi öngörülüyor. İddialı aday adayları arasında ismi geçen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe’nin, halen kamu görevlisi olması nedeniyle, aday olabilmesi için YSK takvimi gereği 1 Aralık tarihine kadar istifa etmesi gerekiyor.

Karar aşamasında

Karatepe'nin Kılıçdaroğlu ile cuma günü son bir kez yeniden biraraya geleceği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmedeki tavrına göre Karatepe'nin dekanlık görevinden istifa edebileceği ifade ediliyor. Karatepe’nin istifa etmesi "Kılıçdaroğlu’ndan işareti aldı ve kesin aday olacak" şeklinde yorumlanacak. Karatepe’nin Kılıçdaroğlu’ndan gelebilecek "Çankaya adayımız ol" gibi olası önerilere ise sıcak bakmadığı belirtildi. Kulislerde de Ankara'daki en güçlü adayın Karatape olduğu konuşuluyor.

Karatepe olmazsa Yıldırım

Kulislerde Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığı için Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım'ın da ismi geçiyor. Kulislerde Karatepe’nin aday olmaması durumunda spor camiasındaki gücü ve Gökçek’e karşı geçmişteki mücadelesi nedeniyle Yıldırım'ın aday olabileceği konuşuluyor.