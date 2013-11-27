T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'nin Ankara adayının Yalçın Karatepe olacağı iddia edildi

CHP kulislerinde en güçlü adayın Yalçın Karatepe olduğu konuşuluyor

27 Kasım 2013 20:49

CHP'de aday belirleme sürecinin aralık ayı başına kadar süreceği konuşulurken, halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Yalçın Karatepe'nin cuma günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile son bir kez görüşeceği, alacağı sinyale göre YSK'nın öngördüğü takvim uyarınca aday olmak için istifasını sunabileceği belirtiliyor. CHP kulislerinde de en güçlü adayın Karatepe olduğu konuşuluyor.

Milliyet gazetesinden Meriç Tafolar'ın haberine göre, CHP'de Ankara için Gökçek'in karşısına kimin çıkarılacağına yönelik kararın en geç aralık ayı başında verilmesi öngörülüyor. İddialı aday adayları arasında ismi geçen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe’nin, halen kamu görevlisi olması nedeniyle, aday olabilmesi için YSK takvimi gereği 1 Aralık tarihine kadar istifa etmesi gerekiyor.

 

Karar aşamasında

 

Karatepe'nin Kılıçdaroğlu ile cuma günü son bir kez yeniden biraraya geleceği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmedeki tavrına göre Karatepe'nin dekanlık görevinden istifa edebileceği ifade ediliyor. Karatepe’nin istifa etmesi "Kılıçdaroğlu’ndan işareti aldı ve kesin aday olacak" şeklinde yorumlanacak. Karatepe’nin Kılıçdaroğlu’ndan gelebilecek "Çankaya adayımız ol" gibi olası önerilere ise sıcak bakmadığı belirtildi. Kulislerde de Ankara'daki en güçlü adayın Karatape olduğu konuşuluyor.

 

Karatepe olmazsa Yıldırım

 

Kulislerde Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığı için Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım'ın da ismi geçiyor. Kulislerde Karatepe’nin aday olmaması durumunda spor camiasındaki gücü ve Gökçek’e karşı geçmişteki mücadelesi nedeniyle Yıldırım'ın aday olabileceği konuşuluyor.

ETİKETLER

chpankaraadayyalçın karatepekemal kılıçdaroğluAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24