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CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş oldu (1)

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Mansur Yavaş ismi Parti Meclisi toplantısında onaylandı

18 Aralık 2018 19:40

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP\'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Mansur Yavaş ismi Parti Meclisi toplantısında onaylandı.

Mansur Yavaş, adaylığının kesinleşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yaparak Kılıçdaroğlu ve Akşener\'e teşekkür etti.

Yavaş\'ın açıklaması şöyle, \'\'\'Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun.  Allah’ın izni, halkımızın takdiriyle Cumhuriyetimizin kalbi güzel Ankara’ya hizmetkar olmaya talibim. Parti ayrımı yapmaksızın tüm Ankaralılara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum\" dedi.

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