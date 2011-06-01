CHP'nin anayasa vizyonunda neler var?

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır’daki mitingi başlamadan hemen önce Batum, partisinin anayasa vizyonunu açıklarken “Genel Başkanımızın Diyarbakır’daki konuşmasıyla bizim bu çalışmamızın birbirini tamamlayacağını düşündüğümüz için aynı günü seçtik” dedi. “10 Başlıkta CHP’nin Anayasa Vizyonu” 35 akademisyenle birlikte hazırlandı. Yeni anayasa için Anayasa Meclisi kurulması öngörülen çalışmada bu Meclis’te baraj olmaması ve bütün partilerin katılabilmesi düşünüldü. Çalışmada dikkat çeken unsurlar şöyle:Anayasanın ilk 3 maddesinin değiştirilemezliği benimsenecek. Başlangıç metninde bir arada yaşama arzusuna dayalı ulus tanımı ve yurttaşlığın ırk, etnik köken veya dine dayanmayan hukuksal bir bağ olduğu vurgulanacak. Laik devletin anayasadaki yerinin anlaşılması bakımından din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin anayasa hükmü yeniden kaleme alınacak. Dinsel sömürü yasağı ve devletin temel düzenini dine dayandırma yasağı korunacak.Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi zorunlu olmaktan çıkarılacak.Devlete “bir cinsiyetin üstünlüğüne ya da dezavantajlı konumuna ilişkin kültürel kalıpları değiştirme ödevi” verilecek.Anayasada “ayrımcılık yasağı” açıkça yer alacak ve “yaş, etnik ya da sosyal köken, cinsel yönelim, engellilik ve benzeri nedenlere dayalı ayrımcılık” da yasaklanacak.Değişik din ve mezheplere mensup yurttaşların tüm hakları güvence altına alınacak.Vicdani nedenlerle askerlik hizmeti yapmak istemeyen yurttaşlara bu hakkın tanınması tartışılacak.Türkçe resmi dil olarak korunacak. Devlet okullarında anadilin öğretilmesi imkânı tanınacak.Yurttaşlık, siyasi bir hak olarak tanımlanacak. “Devlet ile birey arasındaki hukuksal bağı” ifade eden ve dine, dile, ırka ya da etnik kökene gönderme yapmayan bir yurttaşlık anlayışı benimsenecek.Bağımsız İdari Otoriteler, Eşitlik Kurulu, Kamu Denetçiliği Kurumu kurulacak, YÖK kaldırılacak. MGK, anayasal bir kurum olmaktan çıkarılacak.Bir bölgeye özgü değil, tüm Türkiye için planlanacak bir yerel yönetim reformu yapılacak. Merkezi idare ile yerel yönetimlerin yetki ve ilişkileri yeniden düzenlenecek. Üniter devlet korunacak.Anayasa Mahkemesi kuruluşu, faaliyeti ve seçimleriyle liyakate uygun, etkili ve adil denetim yapabilecek bir yapıya kavuşturulacak. AYM üyelerinin seçimi yeniden düzenlenecek. OHAL KHK’leri, YSK ve YAŞ kararları yargısal denetime açılacak. HSYK kararları da Danıştay’ın denetimine açılacak. Askeri Yargıtay kaldırılacak.