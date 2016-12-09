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Politika

CHP'nin anayasa taslağı hazır: Cumhurbaşkanı sembolik olacak

CHP'li Bülent Tezcan AKP'nin teklifi hakkında "Böyle bir sistemi MHP neden tartışıyor, anlamış değilim" dedi

09 Aralık 2016 11:07

AKP ve MHP’nin başkanlık sistemine geçiş öngören anayasa teklifinde uzlaşmaya gitmişken CHP güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin yer aldığı anayasa taslağını hazırladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanması beklenen taslakta cumhurbaşkanlığının sembolik bir makam olması amaçlanıyor. 

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın verdiği bilgiye göre, partinin anayasa önerisinde güçlendirilmiş parlamenter sistem tanımlanırken anayasa değişikliklerinden kanun teklifine, güçlü denetim mekanizmasından demokratik temsile kadar bütün maddeler ele alındı.

CHP’nin tasarısı üç ayak üzerinde şekilleniyor; 'güçlü parlamento ve yasama', 'denetlenebilir ve yetkileri genişletilmiş yürütme' ile 'yürütmeyi denetleyecek bağımsız yargı.' Bu üç ayaklı sistemde, cumhurbaşkanı, devletin ve milletin birliğini temsil eden denge unsuru olarak tanımlanırken, yetkilerinin sembolik olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmesi, yüksek yargı organlarına üye ataması ve yürütmede atamalar yapmasının engellenmesi, cumhurbaşkanının yeniden Meclis tarafından seçilmesi ve idari organlarla ilgili yetkilerinin kaldırılması da taslakta yer aldı.

CHP’nin güçlendirilmiş parlamenter sisteminde, parlamentonun kanun yapma teknikleri yeniden düzenlenirken, denetim yetkisi de genişletiliyor.

En geniş temsilin sağlanması amacıyla seçim barajı kaldırılırken, parti gruplarının oluşturulması da yeniden düzenleniyor.

CHP önerisinde yargının, yasamanın ve yürütmenin kontrolüne girmesini engelleyecek düzenlemeler yer alıyor. Savunma hakkına da anayasal güvence sağlanıyor.

"MHP'yi anlamış değişiliz"

CHP Genel Başkan Yardımıcısı Bülent Tezcan şunları söyledi: "Anayasa teklifi hazırlayıp Meclis Başkanlığı’na vermemiz sayısal olarak mümkün değil ama sistem teklifimiz var. AK Parti ve MHP’nin üzerinde görüştüğü taslağı da inceledik, onlarda bir denetim sistemi yok. Sorumsuz ve denetimsiz bir cumhurbaşkanı var. Bu sistem, bizim üzerine konuşacağımız bir sistem değil. Bu sistemin adı demokrasi değil. Böyle bir sistemi MHP neden tartışıyor, anlamış değilim.”

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