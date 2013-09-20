CHP: Anadili Türkçe olmayanlar kendi dilini ‘öğrenme’ ve ‘kullanma’ hakkına sahiptir

Hülya Karabağlı/ANKARA

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Atilla Kart, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Merkezin onayından geçen Eğitim ve Öğrenim Hakkı Hürriyeti (Özgürlüğü), maddesine ilişkin öneriyi açıkladı. Buna göre, “Eğitim dili Türkçedir. Anadili Türkçe olmayan öğrenciler, zorunlu Türkçe eğitiminin yanı sıra kendi dillerini öğrenme ve kullanma hakkına sahiptir. Devlet, bu hakkın etkili bir biçimde uygulanması için etkin tedbirler alır”



Kart, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Genel Merkez’den geçer not alan anadilde düzenlemeye ilişkin CHP’nin önerisini açıkladı ve komisyonun akıbetine ilişkin soruları yanıtladı. Komisyona sunulacak önerinin, CHP'nin bu anlamda şimdiye kadarki durumuna aykırı düşen bir düzenleme olmadığını belirten Kart, "Bunun partinin kurumsal görüşü olduğunu Sayın Koç ifade etti" dedi.

‘Başkanlık önerisini geri çeksinler’

AKP Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, “Çalışmaların bitmesi gerektiğine” değerlendirmesine, Kart, “ 40 maddeyi kilitleyen Başkanlık önerileri var. Onu neden çekmiyorlar? Asıl onu çeksinler” yanıtı verdi. Kart, komisyon çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.