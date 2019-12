CHP'nin adayı Sultanahmet Camii imamı

Çarşaf açılımının ardından CHP’de bir başka gelişme. Sultanahmet Camii eski imamı Bedir, yerel seçimde AKP’nin kalelerinden Sultanbeyli İlçesi’nde CHP’nin belediye başkan adayı olacak. Bedir ‘çarşaf açılımı’na büyük destek verdiCHP’de ‘çarşaflı üye’ tartışmaları son hızıyla sürerken yeni bir gelişme gündeme geldi. CHP’nin daha öncede milletvekili adayı olan eski Sultanahmet Cami imamı Osman Nuri Bedir’in İstanbul Sultanbeyli İlçesi’nden CHP’nin belediye başkan adayı olması neredeyse kesinlik kazandı.Osman Nuri Bedir, yakınlarının da çarşaflı ve başı kapalı olduğunu belirterek, “Bu, seçim malzemesi değil, yerel seçimle ilgisi yok. CHP’nin yanlış anlaşılmalara ve algılamaları koyduğu son noktadır” dedi. Bedir de, İl Başkanı Gürsel Tekin gibi çarşaflı açılıma karşı çıkanlara tepki gösteriyor.Bedir, adaylık konusundaki sorulara ise “Bizim anlayışımızda görev istenmez, görev verilir. Biz de ne görev verirlerse onu elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışacağız. Yaklaşık iki yıldır partimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Büyüklerimizin takdiridir. Her görevi onur telakki ederiz. Partimizin, halkımızın ve ülkemizin kazanması için elimizi taşın altına sokmaktan imtina etmeyiz. Nereyi uygun görürlerse, büyük bir görevdir” yanıtını verdi.22 Temmuz 2007 genel seçimlerde İstanbul 3. Bölge, 10. sıradan milletvekili adayı olan Bedir, milletvekilliği için 8 yıl görev yaptığı Sultanahmet Camii imamlığından istifa etmişti. CHP rozeti takılan çarşaflı akrabaları nedeniyle kamuoyu gündemine gelen Sultangazi aday adayı Ercan Karabayır gibi Erzurumlu olan Bedir, partinin çarşaflı açılımını da memnuniyet verici bulduğunu belirterek, “Bizim açmış olduğumuz bu yolda insanların teveccüh gösterip, partimize yönelmeleri mutlu ediyor. Ben inanıyorum ki, tek çıkış noktası gören, kitleler halindeki katılımlarımızı ileri günlerde de göreceksiniz. Hayal etmediğiniz kadar partimize katılımlar olacak. İnşallah halkın iktidarının ayak sesleri geliyor” diye konuştu.Bedir, emekli imamların da bu konuda destek verdiğini söyleyerek, “Emekli olan imamlarla görüştüğümüzde bize destek verenler, temasta olanlar oluyor. Bunların eşleri, aileleri bize destek veriyor. Büyük bir desteğin olduğunu memnuniyetle müşahade ediyorum. Bu açılım, dinsiz gibi söylemler nedeniyle CHP’ye çamur atanların yüzüne şamar gibi vuruluyor” diye konuştu.CHP’Lİ imam Bedir, “Geçen yıl ölen babam Diyanet’in kadrolu 40 yıl imamlığını yaptı. Çevrem hep hafız, müftü, Kuran kursu hocası. Ancak bizde bağnazlık, yobazlık yoktur. Ben imamlığım sırasında da CHP’ye oy veren ama namazını kılan insanlar çok gördüm. Yani yabancı değildik. Mustafa Kemal’in hayatını anlatan onlarca kitabım vardır. İmamlık görevimde İsmail Cem, Erdal İnönü gibi çok sayıda değerli siyaset adamlarıyla hukukum olmuştur. CHP’ye üye olunca çevremden eleştirenler de olmuştu” dedi.Genel Başkanı Deniz Baykal’ın yaptığı çarşaf açılımının büyük bir başarı olduğunun altını çizen Bedir, “Her türlü inanca, her türlü kılık kıyafete saygı gösterip, bu insanları kucaklamak, Mustafa Kemal Paşa’nın yapmış olduğu yolu izlemektir. Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı’nda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda sarıklı, cüppeli insanlarla kol kola olan fotoğrafları inkâr edilemez” dedi.Açılımın yerel seçimle ilgisi olmadığını kaydeden Bedir, bu durumu, “Bu açılım, CHP’nin yanlış anlaşılmalara ve algılamalara koyduğu son noktadır. Her inancı saygılı ve ne olursan ol mantığıdır. İnsanlar artık AKP’nin, başka partilerin yıllardır vaat edip çözemediği sorunları CHP’nin çözeceğine inanıyor” şeklinde açıkladı. Bedir, CHP için dini aktivitelere tepki gösteren, karşı duran, dine karşı soğuk partiymiş gibi klişesinin ortadan kalktığını söyledi.