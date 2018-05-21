CHP'nin aday listesine 'kadın' tepkisi: Kadın milletvekili yoksa, oy da yok!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Pazar günü yaptığı toplantıda 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listesi belirlendi. Listede kadın aday sayısının azlığı ve aktif bazı kadın vekillerin liste dışı kalması dikaktleri çekti. Sosyal medyadan, CHP'nin listesinde kadın sayısının azlığına, "Kadınlar nerede? Kadın mileltvekilleri yoksa, CHP'ye oy da yok" yorumalrı yapıldı.

Kulislere göre CHP'nin aday listesinde kamuoyunun son dönemde adını sıkça duyduğu bazı kadın milletvekilleri yer almıyor. Bunların başında tıp doktoru Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer geliyor. Biçer, milletvekilliği boyunca özellikle sağlık alanındaki uygulamalarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) aktif bir şekilde çalışmalar yaparken, bir dönem Twitter üzerinden girdiği diyalogun ardından Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya Türkçe sözlük göndermesiyle konuşulmuştu.

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan da yeniden aday gösterilmedi. İnsan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Sarıhan, 1990'lı yıllarda Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı suikastlarıyla ilgili davalarda müdahil olarak görev yaptı ve Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenlerin yakınlarının avukatlığını yürütüyor.

İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı da liste dışı kaldı. 1993 yılında Sivas Katliamı'nda yaşamını yitiren şair Metin Altıok'un kızı olan Zeynep Altıok Akatlı, Şubat ayındaki istifasına kadar TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyeliği yaptı.

Altıok, kadın hakları ve insan hakları konusunda çok sayıda çalışmaya imza atarken, geçen hafta içerisinde "AKP İktidarında İnsan Hakları" başlıklı bir rapor açıkladı ve son olarak Ocak 2016'da telefonla katıldığı bir programdaki sözlerinden dolayı hapis cezasına çarptırılan, kamuoyunda "Ayşe Öğretmen" olarak bilinen Ayşe Çelik cezaevine girerken kendisine eşlik etti.

Altıok, CHP'nin mart ayındaki Tüzük Kurultayı öncesinde parti yöneticilerine yolladığı mektupta, "Gezi Hareketi'nin pusula olması" gerektiğini ve sol bir muhalefet ihtiyaç duyulduğunu yazdı.

Öte yandan CHP'de Gülsün Bilgehan Toker, Gaye Usluer, Elif Doğan Türkmen, Gülay Yedekci, Didem Engin ve Selina Doğan gibi kadın vekiller de liste dışı kalırken, aday adaylığını açıklayan Melda Onur da listelerde yer bulamadı.

Listede kadın adayların seçilebilecek yerlerde yeterince yer almamasına sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi.

İşte o tepkilerden örnekler: