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CHP'nin aday listesinde değişiklik

Ediz Ün'ün milletvekili adaylığı cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl ceza alması nedeni ile reddedildi

25 Mayıs 2018 13:51

CHP Edirne milletvekili adaylarından Ediz Ün'ün adaylığı Yüksek Seçim Kurulu'nca uygun görülmedi. CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı’nın yaptığı açıklamaya göre CHP’nin Edirne milletvekili aday listesinde değişiklik yapıldı.

Siyasi partiler, 24 Haziran seçimleri için aday listelerini teslim etti. Yüksek Seçim Kurulu milletvekili aday listeleri üzerinde incelemelerini sürdürüyor. CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı’nın yaptığı açıklamaya göre CHP’nin Edirnemilletvekili aday listesinde 2. sırada bulunan Merkez ilçe başkanı Ediz Ün’ün milletvekili adaylığı cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl ceza alması nedeni ile reddedildi. Ün’ün yerine ikinci sıra adayı olarak Edirne Milletvekili Erdin Bircan yeniden aday gösterildi.

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