'CHP'nin açılımı demokrasi için fırsat'

CHP'nin 'çarşaf açılımına' AKP'den destek

CHP'nin 'çarşaf açılımı'nın yankıları sürüyor. CHP'ye iktidar partisinden ilginç bir teklif geldi.TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, bu açılımın demokratikleşme için fırsat olabileceğini belirterek CHP'ye şöyle seslendi: "Bu gelişme yeni bir başlangıç ve uzlaşma açısından fırsat olarak değerlendirilebilir. Eğer samimi iseler daha masum görülen üniversite öğrencilerinin eğitim hakkının önündeki engellerin kaldırılması için birlikte hareket edebiliriz."CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, kapatma davası kararının ardından iktidar partisi ile anayasa değişikliği müzakeresi yapmayacaklarını açıklamıştı.AKP, üniversitelerde başörtüsü yasağının kaldırılması dahil birçok kritik düzenleme için sadece MHP'nin destek vermesini yeterli bulmuyor. Özellikle CHP ile işbirliğinin önemli olduğuna inanılıyor. Anayasa Komisyonu Başkanı Kuzu, anayasa değişikliği için ilk kapsamlı hazırlığı yapan isimdi. Kuzu, 5 yıl önce 50 maddeden oluşan öneri paketi hazırlamıştı. Kapatma kararı ile 10. ve 42'nci maddelerin iptal gerekçeleri ve sivil anayasa girişiminin askıya alınması anayasa değişikliği beklentilerini askıya aldı.CHP'nin İstanbul'da yaptığı açılım "başörtüsü sorunu"nu yeniden siyasetin gündemine soktu. Kuzu, CHP'nin attığı adımın yeni bir işbirliği zemini doğurabileceği görüşünde. Başörtülü, çarşaflı kadınların bütün partilerin seçmeni olduğunu ve siyaseten CHP'yi kıskanmadıklarını belirten Kuzu, "Bu tablo havayı yumuşattı. Türkiye'nin normalleşmesi açısından olumlu görüyorum. Temel hak ve özgürlükler konusunda adım atmak isteniyorsa bu noktadan hareket edilebilir." diye konuştu. Bazı CHP'lilerin örtülü kadınları ikinci sınıf insan gören açıklamaları olduğunu hatırlatan Kuzu, "Bu açılımın 29 Mart yerel seçimlerine dönük geçici bir tablo olmamasını umuyoruz. CHP, maalesef hep geriden geliyor. Daha önce de bizi tenkit ettikleri iftar çadırları ve yardımları kendileri yapmaya başladılar." ifadelerini kullandı.