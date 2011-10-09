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Politika

CHP'nin Abant'taki çalışması sona erdi BOLU (A.A)

09 Ekim 2011 16:41

-CHP'nin Abant'taki çalışması sona erdi BOLU (A.A) - 09.10.2011 - CHP'nin, milletvekilleri ve parti yöneticilerin katılımıyla Abant'ta gerçekleştirilen çalışma toplantısı sona erdi.  CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, toplantıda gündemdeki konular ile CHP'nin Meclis'teki yol haritasının görüşüldüğünü söyledi.  İlk kez parlamentoya giren milletvekillerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek, seçim bölgelerindeki yaklaşık 2,5 aylık izlenimlerini aktarma şansı bulduğunu kaydeden Özcan, ''Önümüzdeki günlerde parti politikaları belirlenirken, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bu toplantıdaki izlenimlerinin çok büyük önem arz edeceğini düşünüyorum'' dedi. Çalışma toplantısında terör konusunda da ele alındığını ifade eden Özcan, CHP'nin söz konusu soruna bakış açısının öteden beri belli olduğunu kaydetti. Özcan, son zamanlarda partide farklı seslerin çıktığını da belirterek, bu söylemlerin doğal olduğunu ve partinin ana politikalarını etkileyemeyeceğini sözlerine ekledi.

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