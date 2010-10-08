CHPnin Abant toplantısnda tepki sesleri yükseldi

T24 - CHP'nin Abant kampında ilk gün basına kapalı yapılan toplantıda milletvekilleri parti politikalarını eleştirdi. Özellikle eski genel başkan Deniz Baykal'a yakın isimler partiden dışlandıklarını savunarak "partide siyasi yasaklı grup mu oluşturuluyor" sorusunu yöneltti. Bazı milletvekilleri de üniversitede türbanı serbest bırakmanın kamuda da türbanın önünü açacağını savundu.



Üniversitelerde türbanın serbest bırakılmasına ilişkin tartışmalar CHP'nin Abant kampına da damgasını vurdu.





İlk gün basına kapalı yapılan toplantıda 11 milletvekili söz aldı. Eski genel başkan Deniz Baykal'a yakın isimler parti politikalarını eleştirdi.



CHP Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı, türban konusunda CHP'den yapılan açıklamaları eleştirdi: "Her tartışmaya neden balıklama atlıyoruz. Türban sürüden sarı öküzü vermek gibidir. 30-40 yıllık kararlı mücadelenin ardından şimdi üniversitelerde türbanı serbest bırakma noktasına geldiler. Üniversitede türbanlı bir şekilde okuyup, doktor hakim olan birisi işe başladıktan sonra "ben neden türbanımı açmak zorundayım" demez mi? 10 yıllık bir mücadelenin ardından kamuda da türbanı serbest bıraktırırlar. Bu böyle olmaz. Biz iddialarımızın arkasında sağlam bir şekilde durmak zorundayız."



Akıncı, referandum kampanyası sürecinde Deniz Baykal'dan yeterince yararlanılmadığını da belirterek "onlar mezardakileri bile kaldırıp oy verin dediler biz kendi değerlerimize sahip çıkamadık" dedi.



Akıncı, bir kesimin partiden dışlandığını savunarak "partide siyasi yasaklı bir grup mu oluşturuluyor?" diye sordu.



CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman da "üniversitede türbanı serbest bırakmak kamuda da türbanın önünü açar" dedi, türban ve genel af konusundaki açıklamaların CHP tabanında rahatsız yarattığını söyledi.



Benzer eleştirileri CHP İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz da dile getirdi. Bazı milletvekileri tüzük kurultayının toplanıp tüzük değişikliğinin hayata geçirilmesini de savundu.



Konya Milletvekili Atilla Kart, kurultayda tüzüğün uygulanmasının ertelenmesinin hukuk ihlali olduğunu savundu.



Baykal'a yakın isimler partide ötekileştirmeler yapıldığını belirterek, "bazı görevlere yapılacak seçimlerde birilerine yakınlık ölçüsü aranmamalı" dediler.





