-CHP'NİN ABANT TOPLANTISI SONA ERDİ ABANT (A.A) - 09.10.2010 - CHP'nin Büyük Abant Oteli'nde milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği ''Milletvekilleri Toplantısı'', ikinci oturumların ardından sona erdi. Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıya ilişkin hazırlanan sonuç bildirgesini basın mensuplarına okudu. Toplantının 2002'den bu yana gerçekleştirilen ilk buluşma olmasının öneminin vurgulandığını belirten Anadol, toplantıya yurt dışında görevli 7, mazeret belirten 3 milletvekilinin katılmadığını söyledi. Oturumlarda milletvekillerinin, referandum süreci, sonuçları ve 2011'deki genel seçimlerle ilgili görüşlerini bildirdiklerini ve değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Anadol, şunları söyledi: ''Siyasal iktidarın yarattığı korku toplumuna karşı referandum süresince kararlı bir mücadele sürdüren partimizin genel seçimler için başlatılmış olan çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürülmesinin yanı sıra partimizin parlamento grubu ve Genel Merkez yönetiminin iktidar yolunda tam bir bütünlük içinde ayrımsız olarak yürüyüş kararlılığı ifade edilmiştir. Aydınlanma devrimi ve demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti ilkelerine sahip çıkacak kadroların Türkiye'de iktidar olması için mücadele kararlılığı vurgulanmıştır.'' Öte yandan alınan bilgiye göre, toplantıda milletvekilleri söz alarak görüşlerini aktarırken, kapalı oturumların sonunda Genel Başkan Kılıçdaroğlu da genel bir değerlendirme yaptı. ''CHP'nin rotasından sapmayarak kararlılıkla yoluna devam edeceği'' vurgusunu yapan Kılıçdaroğlu'nun, 2011 genel seçimlerine giderken milletvekilli adaylarının ağırlıklı olarak önseçimle belirlenmesinden yana olduğunu ifade ettiği de belirtildi.