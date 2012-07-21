CHP'nin 80 kişilik eski Parti Meclisi'nden 49'u liste dışı kaldı

CHP’nin yeni 60 kişilik Parti Meclisi listesinin 1-2 gün içerisinde YSK tarafından kesinleştirilmesi beklenirken, eski PM’de yer alan 80 isimden 49’u liste dışında kaldı. Eski PM’nin 31 ismi ise yeni PM’de görev yapmaya devam edecek.

Kıvanç El'in Vatan gazetesindeki haberine göre; CHP’nin 2 günlük kurultayında partiyi 3 seçime taşıyacak yeni kadroları belirlendi. Adnan Keskin, Haluk Koç, Şafak Pavey, İlhan Cihaner, Fikri Sağlar, Veli Ağbaba gibi dikkat çekici isimlerin de PM’de yer alacak. PM’nin ilk toplantısının önümüzdeki hafta yapılması beklenirken Kılıçdaroğlu, PM toplantısının ardından MYK’yı atayacak.



‘Baykal’ın listesini delmiştim’



İki günlük kurultayın ardından PM’ye en yüksek oyu alarak giren Denizli Milletvekili Adnan Keskin, “Destek veren tüm delegasyona teşekkür ediyorum. CHP kavgasız tartışmasız başarılı bir kurultay gerçekleştirdi. Anadolu’nun en uzak noktalarından gelen insanlar bizimle başarıyı paylaştılar. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu sivil direnişin çoban ateşi yakıldı. Yeni kadrolar CHP’den beklenilen etkin çalışmayı yapacaklardır. CHP, toplumsal beklentilere yanıtı verecektir. 2001 yılında PM’ye aday olmuş ve Deniz Baykal’ın listesini delmiştim. Şimdi 11 yıl sonra delegeden en yüksek oyu almak beni çok mutlu etti. Bu çok güzel bir duygu” dedi.



‘Duvara toslamayalım’



İlhan Cihaner, “liste delme” söylemine katılmadığını, tüm CHP’lilere genel başkanın sahip çıkacağını düşündüğünü söyledi. Kendisine gösterilen ilgiyi “anlamlı” bulduğunu ifade eden Cihaner, “Kurultayda verilen ana mesaj Türkiye’yi AKP’nin götürdüğü noktaya karşı çıkıştır. Kötü gidişe duvara toslamaya dur deme zamanı geldi. Bu kadro bunu yapacaktır” dedi.



‘CHP kendi yatağında akacak’



Samsun Milletvekili Haluk Koç da aldığı oyun tüm sandıklara yansımış olmasını önemli olduğunu söyledi: “Çağın gerçekleriyle yüzleşerek değişimi yaşamak zorundayız. Bunu yaparken de başkalaşmadan gerçekleştirmenin yollarını arayacağız. CHP kendi yatağında akacak, kendi ilkeleri doğrultuları, mücadelesi çerçevesinde Türkiye’yi bugün içeride ve dışarıda sokulduğu ateş çemberinden esenliğe çıkaracak olan partidir.”

CHP Parti Meclisi’ne giren Fikri Sağlar ise, “‘Liste deldi’ değil, delegenin bana olan ilgisini gördüm. Ben hiçbir listede bulunmayan bir isimdim. Bugüne kadar duruşum, partililerle ilişkim, delege arkadaşlarımın gözünden kaçmıyor, benim de görevlendirilmemi istedi” diye konuştu.