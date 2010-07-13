-CHP'NİN "TATİL OLMASIN" ÖNERİSİ KABUL EDİLMEDİ TBMM (A.A) - 13.07.2010 - TBMM Genel Kurulunda CHP'nin Meclisin tatil yapmayarak, 30 Eylül'e kadar çalışması içeren grup önerisi kabul edilmedi. CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, iktidar partisi grubunun yeni bir çalışma takvimi önereceğini, takvimin bazı yasaların bitimine kadar çalışmayı öngördüğünü belirterek, bunun ''Recep Tayyip Erdoğan'ın yasama organına tahakkümünün belgesi'' olduğunu öne sürdü. Anadol, ''Bizi marabası olarak gördüğünün belgesidir. Elma şekeri verir gibi 'sabaha kadar çalışın sizi tatile göndereceğim' diyor'' şeklinde konuştu. Meclis'in bu yöntemle çalışamayacağını, saygınlığına gölge düşeceğini savunan Anadol, hukukta ''bitimine kadar'' gibi bir kavramın olmadığını, sürelerin belli olduğunu kaydetti. İnsani koşullarda tatil yapmadan çalışmayı önerdiklerini belirten Anadol, ''Biz kimsenin marabası değiliz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan hangi komisyonda çalışmış bugüne kadar? Burayı TBMM değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi zannediyor'' görüşünü dile getirdi. AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin millete ''çok çalışacağız'' diye söz verdiğini ifade etti. Yeni, ''Muhalefet buna ayak uyduramıyorsa kendi bileceği iş. Uyumak yok. Muhalefet milletvekillerini de uyutmayacağız. Gelin sahilerde değil Meclis'in çatısı altında olalım. Çok çalışmamız lazım. Millet bizden hizmet bekliyor'' diye konuştu. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, önergenin 30 Eylül'e kadar çalışmayı içerdiğini belirterek, ''Çalışalım diyenler 30 Eylül'e kadar çalışmayı kabul edecekler mi? Göreceğiz. Hodri meydan. Yüreğiniz yetiyorsa çalışalım'' dedi. ''İktidar milletvekillerinin millet içine çıkamadığını, Mecliste iş yapıyor gibi göründüğünü'' iddia eden Vural, ''Normal dönemde iş yapamayanlar yaz okuluna kalır ya bu da öyle. İkmale kalmış bir Hükümet yaz döneminde çalışma yaptırıyor. Tatile gitmek için bu dayatmalara gerek yok. Böyle bir çalışma Meclise yakışmıyor'' diye konuştu. Vural'ın konuşması sırasında bazı AK Parti ve MHP milletvekilleri arasında laf atmalar yaşandı. Önergenin aleyhinde söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit, kürsüye geldiğinde tartışmalar sürdü. Birleşimi yöneten Başkanvekili Sadık Yakut, tartışmanın büyümesi üzerine oturuma ara verdi. Aradan sonra konuşan Yiğit, politikanın kurnazlık ve ayak oyunu olmadığını söyledi. Bütün milletvekillerinin onurlu olduğunu, Kemal Anadol'un benzetmelerini yakıştıramadığını ifade eden Yiğit, ''Köhnemiş yasaları değiştirmemiz gerekiyor'' dedi. Konuşmalardan sonra yapılan oylamada CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.