-CHP'NİN "İKLİM RAPORU" ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - CHP'nin dün açıklanan ''Küresel İklim Değişikliği Raporu''nda CHP'nin iklim değişikliği ile mücadele ve sera gazlarının azaltımı konusundaki politikalarının, düşük karbonlu ''çevre-dostu'', ''yeşil ekonomi'' vizyonuyla şekilleneceği vurgulanıyor. ''Herkes İçin Sürdürülebilir Kalkınma'' başlığıyla açıklanan 50 sayfalık raporda, yaşanan iklim değişiklikleri karşısında, ülke kaynaklarının en verimli ve çevre dostu bir şekilde değerlendirilmesinin amaçlandığı vurgulanıyor. Raporda, ''Bu politikalar, ekonomik büyüme ve kalkınma hedefleri doğrultusunda, enerji verimliliğini artıracak ve olumsuz çevre etkilerini azaltacak politikalar geliştirilmesini hedeflemektedir'' deniliyor. Yaşanan iklim değişikliklerinin ayrıntılı bir şekilde ele alındığı raporda, Türkiye'nin hem çevresel ve coğrafi yapısı gereği, hem de bölgesel gelişmişlik, gelir seviyesi ve altyapı kapasitesi farklılıkları nedeniyle iklim değişikliğinin önemli seviyede etkisi altında olduğu vurgulanıyor. Türkiye'de, bölgesel olarak farklılıklar olmakla birlikte, son 50 yılda sıcaklık, yağış ve deniz seviyelerinde kayda değer değişikliklerin de olduğu belirtilen raporda, son 20 yılda toplam sera gazı salımı miktarında, 2001 yılındaki ekonomik kriz dönemi dışında, çok hızlı bir artış görüldüğü de bildiriliyor. Sera gazı salımlarının Türkiye'de hızlı artışı konusunda Hükümetin sorumluluklarını yerine getiremediği savunulan raporda, ''Bunun en temel nedeni, Hükümetin Türkiye için ortaya koyduğu kalkınma politikasının ekonomik, çevresel ve sosyal politikaların etkileşimine duyarlı bir temel çerçeve oluşturamamasıdır'' deniliyor. Türkiye'de enerji arzının yüzde 88 gibi çok yüksek oranının hala fosil yakıtlardan sağlandığı vurgulanan raporda, güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ise yeterli önemin verilmediği iddia ediliyor. Raporda, CHP'nin iklim değişikliği ile mücadele yönünde salım azaltım politikalarının bazıları ise şu şekilde sıralanıyor: -Sera gazı salımları azaltım hedefi ilk etapta, 2023 yılı için öngörülen salım seviyesinden yüzde 30'luk bir azaltım ve sonraki 10 yılda salım seviyelerinde artış olmayan bir hedef öngörülecektir. -Genel bütçede ''İklim Fonu'' yaratılacak, bu fon ile, iklim değişikliği ile mücadeleyi sağlayacak kaynaklar, destekler ve diğer ekonomik mekanizmalar oluşturulacak. -Enerji üretim ve tüketim verimlilikleri konusunda bağlayıcı ve uygulanabilir hedefler konulacak. 2023 yılı için yüzde 30'luk bir verimlilik artış hedefi, var olan enerji arz ve tüketim verimliliklerindeki düşüklük dikkate alındığında gerçekçi bir hedeftir. -''Kirleten öder'' anlayışı çerçevesinde, kendi sektörlerinde enerji ve karbon verimliliği dünya standartlarının altında olan işletmelerin karbon ve enerji vergisi ödemeleri öngörülecek. -Yoksullara yönelik bina yalıtım desteği ve TOKİ'den iklim ve yoksul dostu konutlar. Dört yıl boyunca her yıl 250 bin, toplamda 1 milyon yoksul aileye, bina kaynaklı enerji kayıplarını azaltmak ve ısınma giderlerini azaltmak için hane başına bin 500 lira bina yalıtım yardımı yapılacak. -Ulaşım araçlarında ve elektrikli eşyalarda enerji verimliliği standartlarına göre katma değer vergisi uygulamasına geçilecek. -2023 yılında toplam elektrik kurulu gücünün en az yüzde 30'luk bir diliminin yeni nesil yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması hedefi konulacak. -10 yıllık temiz enerji programı çerçevesinde yapılacak bağlantı ağı fiziksel yatırımları, Ar-Ge çalışmaları ve özel sektörü destekleme fonları için özel kaynak ayrılacak. -Ulaştırma politikası yenilenecek, trafik ve araç vergilendirilmesinde yakıt verimi esas alınacak, hibrid ve elektrikli araçların yaygınlaştırılması desteklenecek.''