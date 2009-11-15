CHP'nin "Atam izindeyiz" pankartına tepki

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir'de açılımı anlattı; İzmirlilerden destek istedi. Erdoğan'ın hedefinde yine muhalefet vardı ve Meclis'teki görüşmeler sırasında yapılan protestoları eleştirdi. Erdoğan, "Atam izindeyiz" pankartları açan CHP'ye, "Evet onlar izindeler, biz çalışıyoruz" diyerek cevap verdi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in sözlerini eleştirerek, "Anamuhalefet partisinin genel başkan yardımcısı benim Dersim'deki vatandaşlarıma, oradaki kardeşlerimize karşı, geçmişte yaşanan o talihsiz olayların bugün yaşanmasını tavsiye ediyor. İşte bu CHP zihniyetinin tezahürüdür, yansımasıdır" dedi.



Ankara-İzmir Bölünmüş Devlet Yolu'nun açılış töreninde konuşan Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin geldiği noktadan geri adım atamayacağını, demokrasinin tüm vatandaşlar tarafından hissedilerek derinleşeceğini, demokratik sürecin geriye doğru işlemesine asla izin vermeyeceklerini söyledi.



Başbakan Erdoğan, tüm meselelerin demokratik kaideler, usuller içinde çözüleceğinden kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini, demokrasinin kalkınmaya etkisinin ne olduğunun son 7 yılda görüldüğünü vurgulayarak, şiddet ve terörün olduğu yerde üretim, istihdam, kalkınma ve refahın kaçtığını, bunun için bu tarihi problemleri çözme yolunda siyaset ve ekonomide büyük reformlar yaptıklarını belirtti.



Şeyh Edebali'nin anlayışına uygun olarak, insanı merkez alan bir anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Başbakan Erdoğan, "Biz ülkenin büyüklüğü için '3 H' formülü olarak ifade ettiğimiz, hizmet, hukuk, hürriyet anlayışıyla yola devam ediyoruz. Milli birlik ve kardeşlik projemiz bir hedeftir. Demokratik açılım süreciyle inşallah bu hedefe ulaşacağız. Gençler, milli birliği istemeyenler, milli beraberlikle, kardeşliğimizi istemeyenlere sorun, 'Siz ne istiyorsunuz. Siz milli ayrışma mı istiyorsunuz, siz her zamanki gibi kin nefret kokan bir topluluk mu istiyorsunuz?' Benim ülkemde sorun alanları yok mu, sorunsuz muyuz?" diye sordu.



Erdoğan, "Bu iktidarların yanlışlarını kenara koyduk, tamamen aksini ortaya koymaya başladık. Milli birlik ve kardeşlik projesi, siyasi parti projesi değil, bir devlet projesidir. Muhatabı millettir. Bu sorun alanlarını sayın Baykal anlamıyor. Bir daha anlatayım sana. Terör alanları, sorun alanları, buraların üzerinde çalışmamız lazım diyoruz. Türkiye'de etnik unsurların sorunları var. Tüm etnik unsurların Türk, Kürt, Çerkez, Abaza, Roman, hepsinin sorunları var. Bunları çözmenin görevi hükümetin, devletindir. İsyan ediyor, çünkü kendileri yapamadılar. AK Parti iktidarı yapıyor diye rahatsız oluyorlar" dedi.



Başbakan Erdoğan, "artık bayrağa sarılı tabutlarla şehitlerin gelişini görmek istemediklerini, ancak bunun şehit olmayacağı anlamına gelmeyeceğini" dile getirdi.



Öcalan yalanlaması



Başbakan Erdoğan, "Tabi ki şehitlerimiz olacak. Ama bir de bu sürecin nasıl işlediği önemli. Bu çok önemli. Biz şahadet makamının ne olduğunu en iyi bilen partiyiz, iktidarız. İstiklal şairinin ifade ettiği 'Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber'. Ama dediğim gibi attığımız adımlarda, verdiğimiz şehitlerde, anneler, babalar, hepsi yüreğinin yanması noktasında muttali olsun. İktidarımız hiçbir zaman illegal bir örgütle bir araya gelmemiştir, gelemez ve gelmeyecektir. İktidarımız hiçbir illegal kişi veya şahısla bir araya gelmemiştir ve gelmeyecektir. Bu tamamen bir iftiradır, yalandır" dedi.



"Bizi terör örgütüyle el ele, kol kola gösterenler, kendi geçmişlerine baksınlar" diyen Erdoğan, "Bizden önceki 3.5 yıllık iktidarlarında kimlerin neyin altına ne imzalar attıklarını, arkadaşlarım Meclis'te söyledi. Bunlar ortada. Benim ülkemde inanç gruplarının sorunları yok mu? Azınlıkların sorunları yok mu? Var. Ekonomik sorunlar var. Tüm bu sorunların üzerine gideceğiz. Türkiye'de, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez, Gürcü, Abaza, Roman vesairesiyle tüm yaratılanları yaratandan ötürü seviyoruz. Bu anlayışla bakıyoruz, bunu ülkemizde oturtacağız. Biz etnik milliyetçiliğe karşıyız. Türk, Kürt, şu, bu yok. Bunlar birer alt kimliktir, bunun üstünde bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı var, burada birleşeceğiz" deiye konuştu.



CHP'yi Dersim'le vurdu



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dinsel milliyetçiliğe de karşı olduklarını, farklı inanç gruplarına, mezheplere hükümet olarak eşit mesafede olduklarını söyledi.



Alevilikle ilgili 5 çalıştayın yapıldığını, bu konuda da bir neticeye gidildiğini belirten Erdoğan, "Ana muhalefetin genel başkan yardımcısı Meclis'te konuşurken, benim Dersim'deki vatandaşlarıma, kardeşlerime karşı, geçmişte yaşanan o talihsiz olayların bugün yaşanmasını tavsiye ediyor, mantığa, anlayışa, zihniyete bak. İşte bu CHP zihniyetinin tezahürüdür, yansımasıdır. Ben Tuncelili değilim, burada bir öğretmeni kalasla ateşin içine itiyorlar, orada o öğretmenin de cayır cayır yanmasını temin ediyorlar ve bu mantığı bunlar tescil ediyorlar, alkışlıyorlar. Alkışlayanların içinde Tuncelili olan beyefendi de var. Anlamak mümkün değil. Ama inanıyorum ki benim Tuncelili kardeşim de buna gereken dersi, cevabı verecektir" dedi.



Başbakan Erdoğan, terörle mücadelenin 30 yıldır sadece askeri önlemlerle çözülemediğini, bunun psikolojik, sosyolojik ve dışarıdan da teşvik olması nedeniyle diplomatik yöntemlerinin bulunduğunu kaydederek, tüm bunları devreye soktuklarını, dün 40 vilayeti tüm arkadaşlarının dolaştığını, bugün de kalan vilayetleri dolaşacaklarını, millete tek tek bunları anlatacaklarını bildirdi.



Erdoğan konuşması sonrası Ankara-İzmir Bölünmüş Devlet Yolu'nun açılış kurdelesini kesti. Törene Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, İzmir Valisi Cahit Kıraç, Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, Manisa Valisi Celalettin Güvenç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ve milletvekilleri de katıldı.



Başbakan Erdoğan, daha sonra açılışını yaptığı yolda bir süre makam aracını sürdü.