CHP'nin 29 ildeki ön seçimleri sonuçları

T24 - CHP’de dün 12 Haziran seçimlerinde milletvekili adaylarının belirlenmesi için 27 ilde önseçim, 2 ilde de aday yoklaması yapıldı. Ön seçim yapılan illerin bir kısmında toplam 10 sıra için MYK bazı isimleri “kontenjandan” atayacak.



Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak (Tekirdağ) ve Volkan Canalioğlu (Trabzon) ile gazeteci Mustafa Balbay (Aydın) bu isimler arasında sayılıyor. CHP tüzüğüne göre önseçim, partiye yazılı üyelerin katılımıyla, aday yoklaması ise partide belli görevlere seçilmiş delegelerin katılımıyla yapılıyor. CHP’de dün Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Aydın, (2. sıra kontenjan) Bolu, Çanakkale, Çorum, (2. sıra kontenjan) Denizli, (2. sıra kontenjan) Edirne, Erzincan, Gaziantep, (2. ve 4. sıra kontenjan) Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Manisa, (2. sıra kontenjan) Nevşehir, Niğde, Sivas, (2. sıra kontenjan) Tekirdağ (1. sıra kontenjan), Trabzon (1. sıra kontenjan), Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Karabük ve Osmaniye ile Düzce’de ön seçim yapıldı. Kırklareli ve Muğla’da ise aday yoklaması gerçekleştirildi.





Oy işlemi saat 17.00’ye kadar sürdü. Bazı illerde şu sonuçlar alındı:





ADNAN KESKİN FARKI



Denizli’de 19 aday adayının yarıştığı ön seçime 69 yaşındaki tecrübeli siyasetçi Adnan Keskin damgasını vurdu. Uzun yıllar CHP Genel Sekreterliği yapan, Devlet ve Bayındırlık Bakanlığı görevlerinde bulunan ve eski Genel Başkan Deniz Baykal ile ters düştüğü için aktif siyasetten bir süre ayrı kalan Adnan Keskin, 4166 oy ile ilk sırada yer aldı. Melike Basmacı Kayhan 3095 oy ile ikinci, Denizli Baro Başkanı avukat Adil Demir 2624 oyla üçüncü, Kazım Arslan ise 2486 oyla dördüncü oldu. CHP Denizli milletvekili Ali Rıza Ertemur ise 7 milletvekili çıkaracak ilde 8’inci sırada yer alarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.







TEKİRDAĞ’DA EMRE KÖPRÜLÜ



6 milletvekili çıkaracak olan Tekirdağ ilk sırası kontejyanlı olarak ön seçime gitti. 12 bin 350 parti üyesinin kullandığı oylar sonucu ilk 5 sıra şu şekilde oluştu: Emre Köprülü 2 bin 349 oy, Canan Yüceer 2 bin 507 oy, Gülferah Güral bin 835 oy, Erdoğan Kaplan bin 409 oy ve Şerafettin Kurt bin 176 oy aldı.





MUĞLA’DA SANATÇI ÇANDAR



6 milletvekilliği için 19 aday yarıştı. 12 sandıkta yapılan aday yoklamasında 3 bin 956 partili oy kullandı. Sanatçı Tolga Çandar 1735 oyla birinci olurken, Prof. Dr. Nurettin Demir 1557 oyla ikinci, turizmci Emrah Doğu 1424 oyla üçüncü, milletvekili Ali Arslan 1337 oyla dördüncü, Mali Müşavir Mustafa Öztürk 1272 oyla beşinci oldu.





EDİRNE’DE ÜNİVERSİTEDEN ADAY



Milletvekili sayısı 4’ten 3’e düşen Edirne’de ön seçime 28 aday katıldı. Trakya Üniversitesi Genel Sekreterliği’nden istifa eden Recep Gürken 1828 oyla ilk sırada yer aldı. Keşanlı aday Kemal Değirmendereli 1262 oyla ikinci, CHP Keşan eski İlçe Başkanı Abdülbaki Topal ise 1247 oyla üçüncü oldu. Milletvekilleri Rasim Çakır 1098 oyla 6’ncı, Bilgin Paçarız ise sadece 129 oyla 23’üncü olabildi.





UŞAK’TA 22 YIL SONRA ÖN SEÇİM



Uşak’ta 22 yıl sonra yapılan ön seçimde 4 bin 642 üyeden 3 bin 736’sı sandık başına gitti. Bin 610 oy alan Avukat Dilek Yılmaz birinci sıra, bin 410 oy alan Veteriner Mustafa Aydın ikinci sıra ve Op. Dr. Erol Gilim’de bin 355 oy alarak üçüncü sıradan aday oldu.





ÇANAKKALE’DE ESKİ BAŞKAN



Çanakkale’de 10 bine yakın CHP üyesi 33 sandıkta oy kullandı. Çan Eski Belediye Başkanı Ali Sarıbaş 3785 oy alarak ilk sırada yer alırken, eski CHP İl Başkanı Mustafa Serdar Soydan 2545 oyla ikinci, Bülent Öz 2501 oyla üçüncü oldu. Halen Çanakkale milletvekilliği görevine sürdüren Ahmet Küçük ise 2287 oyla dördüncü sırada yer aldı.





KIRKLARELİ’NDE KESİMOĞLU



Kırklareli’nde 1424 CHP’li sandık başına giderek oy kullandı. 3 milletvekili için 11 kişi “aday yoklama” seçimine girdi. Saat 17.00’den sonra açılan ve 7 oyun geçersiz sayıldığı sandık sonuçlarına göre ilk üç sırayı Mehmet Siyam Kesimoğlu (663 oy), Turgut Dibek (533 oy) ve (Türabi Kayan 502 oy) aldı.





KASTAMONU’DA ESKİ REKTÖR



Kastamonu’da 3 bin 61 kayıtlı üyenin bin 700’ü oy kullandı. 848 oy alan Kastamonu Üniversitesi’nin eski Rektörü Prof. Dr. Bahri Gökçebay birinci sıradan milletvekili adayı olmaya hak kazandı. Harita Mühendisi Hasan Baltacı 792 oyla ikinci, Eczacı Ayşenur Özden ise 742 oyla üçüncü oldu. oldu.





AYDIN’NDA BÜLENT TEZCAN



7 milletvekili çıkaracak olan Aydın’da 37 milletvekili aday adayı yarıştı. Birinci sıraya eski il başkanlarından Bülent Tezcan yerleşti. İkinci sıra kontenjana ayrılırken, 3’üncü Osman Aydın, 4’üncü Ferda Çağlar Erkut, 5’inci Hüseyin Yıldız, 6’ncı Milletvekili Fatih Atay, 7’nci ise Özlem Burcu Sevim Ugan oldu.