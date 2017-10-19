CHP'nin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayı hazır

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını belirlediğini, zamanı gelince CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanacağını söyledi.

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu 'Türkiye'nin Nabzı' programına konuk olan Tekin, SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı'nın, CHP'nin adaylarını çok geç açıkladığını bunun da seçmende hoş karşılanmadığını söylemesi üzerine söz alarak şunları söyledi:

"Geçmiş dönemdeki uygulamalar daha demokratik uygulamalardı ancak rakipleriniz demokratik uygulama yapmayınca siz geri kalıyorsunuz. Bugünden itibaren 81 ilde çalışmalar yapılıyor. Sayın genel başkanın kafasında Cumhurbaşkanı adayı da hazırdır, belediye başkanları da hazırdır."

"Adayınız İlhan Kesici mi?"

Didem Arslan Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı adayının ismini açıklamasını istediği ve "Kılıçdaroğlu kendisi mi aday olacak?" diye sorduğu Tekin, "Günü gelince görürsünüz" dedi. Tekin, Yılmaz'ın "İlhan Kesici mi aday olacak?" sorusuna ise cevap vermedi.

CHP'nin bütün belediye başkan adaylarını da belirlediğini söyleyen Tekin "Hepsi genel başkanımızın kafasında. Çok kritik bir seçime gidiyoruz. Nasıl ki rakip partimiz bugünden bu hesapları yapıyorsa, biz de yapıyoruz" dedi.

"Yüzde 49'un kabul edeceği bir aday"

Cumhurbaşkanı adayının profilinin nasıl olduğu sorusuna ise Tekin, "Yüzde 49'un kabul edeceği ve yüzde 5-6'nın da evet diyebileceği bir aday" yanıtını verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha önce katıldığı programlarda aday olup olmayacağı hakkında ipucu vermemiş ancak "Parti liderinin Cumhurbaşkanı olmasını doğru bulmuyorum" demişti.