-CHP Malatya İl Teşkilatında toplu istifa MALATYA (A.A) - 24.12.2011 - CHP Malatya İl Başkanı Hüseyin Baştürk, il yönetim kurulundaki 10 kişinin istifa ettiğini bildirdi. Baştürk, 15 kişilik il yönetim kurulundan 10 kişinin istifa ettiğini belirtti. Baştürk, yönetim kurulundaki Cumali Gündoğan, Ali Rıza Mengüçoğlu, Ali Cenap Fidan, Gülseren Korkmaz, Gülnur Tabel, İsmail Balaman, Hakkı Koyun, Basri Sarı, Mustafa Mengüç ve Ender Kiraz'ın istifa dilekçelerini verdiklerini dile getirerek, istifaların ardından yönetim kurulunun düştüğünü kaydetti.