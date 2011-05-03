-CHP'Lİ TEKİN'DEN MHP İL BAŞKANLIĞINA ZİYARET ERZURUM (A.A) - 03.05.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Van'daki ihale yolsuzluğu iddiası ile ilgili, ''Sayın Akdağ, geçen bir açıklama yaptı. 'İftira atıyorlar' dedi. Bu belge Sayın Akdağ'a aittir ve Sayın Akdağ'ın imzası var altında. Bak bunu Urfa'da açıklamıyorum. Dadaşlar diyarında açıklıyorum'' dedi. Erzurum Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Tekin, CHP İl Başkanlığına gitmek için hareket etti. Pelit Meydanı'ndaki parti binasına gelen Tekin, CHP İl Başkanlığına girmeden önce MHP İl Başkanlığına geçerek, İl Başkanı Zekai Kaya ve milletvekili adaylarıyla bir süre sohbet etti. Ardından CHP seçim irtibat bürosuna geçen Tekin, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tekin, Van'daki ihale yolsuzluğu iddiasıyla ilgili olarak, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ı eleştirerek, şunları kaydetti: ''Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun öğrencileri olduğumuz için belgesiz konuşmuyoruz. Sayın Akdağ, geçen bir açıklama yaptı. 'İftira atıyorlar' dedi. Bu belge Sayın Akdağ'a aittir ve Sayın Akdağ'ın imzası var altında. Bak bunu Urfa'da açıklamıyorum. Dadaşlar diyarında açıklıyorum. Şimdi Sayın Bakana iki sorum var. Birincisi; bu ihale yolsuzluğunda müfettiş raporları var. Sayın Bakan, yazı yazmış, durdurmuş. Bunların hepsi anlaşılır. AKP'nin modeli budur. Bir şeyi merak ediyoruz. Kamuoyunun da merak etmesi lazım. Basındaki arkadaşlarımız da galiba merak ediyordur. Van'daki bu ihaleler kime verilmiştir. Bu firma kim? Bileniniz var mı? Firmanın AKP ile bağlantısı var mı, yok mu? Bunları da Sayın Bakan açıklasın istiyoruz.'' -SU SORUNU İDDİASI- Erzurum'da su sorunu bulunduğunu ileri süren Tekin, eline aldığı bir bardak suyu göstererek, ''Bunu Sayın Başbakana ve Belediye Başkanına gönderiyorum. Onlar içiyorsa ben de içeceğim'' dedi. Suyun üzerine bakıldığında maden yağı gibi bir görüntüsünün olduğunu ifade eden Tekin, partililerin suyun tadına bakmasını istemesi üzerine ise ''Sayın Tayyip Erdoğan'a göndereceğim o içsin. İnşallah Erzurum bu zulümden kurtulacaktır. Erzurum'a güveniyoruz'' diye konuştu. Tekin, bir gazetecinin CHP'nin doğu için çılgın bir projesinin bulunup bulunmadığını sorması üzerine, şunları söyledi: ''Biz akıllı projeler peşindeyiz. Çılgınlık falan değil. Allah Türkiye'yi çılgınlıklardan korusun. Şimdi özellikle Sayın Başbakan bir harita çizmişti. Hatırlarsınız Sivas'ın ötesi...Sivas'ın ötesinde bir perişanlık var. İşsizlik var, yoksulluk var. Bunu nereden görüyorsunuz diyeceksiniz. İşte Erzurum'a gidin, Erzurum milletvekilleri sayısı azaldı. Erzurum'da icra daireleri arttı. Erzurum'da yoksulluk diz boyu. Yolsuzluk diz boyu. Bütün bunlara baktığınızda sadece Erzurum değil, doğuda birçok illerde bu sıkıntı var.'' CHP iktidarında Erzurum'u en az 30 yıl önce kendi çocukluğunda bildiği duruma getireceklerini belirten Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Erzurum 30 yıl önce doğunun Paris'i idi, göç alan bir kentti. Şimdi göç veren bir kent haline geldi. Önemli bir tarım merkezi haline getireceğiz. Et borsası Erzurum'da olacak. Sadece Türkiye'nin et borsası değil, aynı zamanda Ortadoğu'nun etini sağlayacak bir coğrafya haline getireceğiz. En önemlisi turizm. Şimdi şatafatlı bizim kayak tesisleri açıldı. Allah aşkına burada esnafın cebine 5 kuruş para girdi mi size soruyorum. Taksicinin cebine para girdi mi? Bu nasıl iştir? Yandaş firmalara verdi, Erzurum'un içine dokunmadan gitti.'' Tekin daha sonra, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik'i makamında ziyaret etti.