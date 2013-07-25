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Politika

CHP'lilerle AKP'liler birbirlerini yumrukladı

Burdur'da Burdur Belediyesi ile CHP İl Başkanlığı yetkilileri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.bu

25 Temmuz 2013 20:21

Burdur'da başlatılan Ulaşılabilirlik Destek Projesi çalışmaları kapsamında kaldırımdaki 8 ağaçtan 2'sinin kesilmesinin ardından Burdur Belediyesi ile CHP İl Başkanlığı yetkilileri arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. 
 
Gazi Caddesi'nde çalışmaların sürdüğü alanda toplanan bir grup CHP'li ile AK Parti'li arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İl Emniyet Müdürü Abdülkerim Polat, olay yerine gelerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
 

Emniyet Müdürü konuşurken kavga çıktı

 
Emniyet Müdürü Polat, tarafların dağılması için AK Parti İl Başkanı İbrahim Ekici ile CHP İl Başkanı Süleyman Erman'ı caddedeki bir pastaneye davet ederek görüşmeye başladı. Bu sırada hem pastane içerisinde ve hem de caddedeki gruplar arasında kavga çıktı. Karşılıklı yumruklaşmaların olduğu kavgaya, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Ekici ve Erman da partilileri sakinleşmeleri konusunda uyardı. Gruplar karşılıklı slogan atarken, çevik kuvvet ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı

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