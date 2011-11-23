CHP'lilerin yüzde 56'sı: CHP solu temsil edemiyor

T24 - CHP’ye oy veren sol seçmen üzerinde yapılan araştırmadan tartışılacak sonuçlar çıktı. CHP seçmeninin yarısı Kemal Kılıçdaroğlu’nu başarılı buluyor. CHP’de lider değişikliğinin iyi olacağını söyleyenlerin oranı yüzde 54. Buna karşılık lider değişikliği isteyenlerin güçlü bir alternatifi yok. CHP seçmeninin büyük bir bölümü hayatından memnun olmadığını söyledi. Radikal gazetesinin haberine göre, CHP’lilerin yüzde 34’ü kendisini “Atatürkçü” olarak tanımlıyor. Kendisine ‘solcu’ diyenlerin oranı yüzde 7.8.



MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Şirketi adına Prof. Dr. Özer Sencer, Prof.Dr. İhsan Dağı, Prof.Dr. Doğu Ergil ve Dr. Vahap Coşkun’dan oluşan kadro ‘Sol ve CHP’li Seçmenin CHP’ye Bakışı’ isimli bir çalışma yaptı. 1-11 Kasım tarihlerinde, 44 ilde 1705 kişi üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları şöyle:



“Hayatınızdan memnun musunuz” sorusuna yüzde 32,6’sı olumlu yanıt verirken, yüzde 44,1’i ise memnun olmadıklarını söyledi. Hayatından memnun olmayanlar ileri yaş grubunda daha yüksek.



Türkiye’nin ‘iyiye gittiğini’ düşünenlerin oranı yüzde 22,6 iken, ‘kötüye gidiyor’ diyenler yüzde 74,3.

Baykal defteri kapandı



Genel başkan değişikliğinin CHP’ye iktidar kapısını aralayacağına inananların oranı yüzde 55 çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun alternatifi olarak ilk akla gelen isim ise Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, ancak ona verilen destek yüksek değil: Yüzde 18.2. Sarıgül’ü Grup Başkanvekili Muharrem İnce izliyor. İnce’ye verilen oy yüzde 5.3. Deniz Baykal’ı isteyenlerin oranı sadece yüzde 3.7 çıktı.



Anketten çıkan çarpıcı bir sonuç, CHP’nin yüzde 25’lik bölümünün kafasında bir lider adayı olmadığı. Ankette, lider değişikliğinin iktidar olabilmek için umut olduğunu söyleyenlerin yüzde 55.6’sı alternatif bir lider ismi söylemiyor. Bu sonuç yeni sürpriz isimlerin şansı olabileceği şeklinde yorumlanıyor. Yüzde 40 civarında bir kesim, lider değişikliği gerçekleşse bile bunun CHP’yi iktidara taşımada faydalı olmayacağını düşünüyor.



CHP seçmeninin yüzde 45.8’i 12 Haziran seçimlerinde partisini başarılı bulurken, yarıdan fazlası (yüzde 53) başarısız buluyor. Seçmen, başarısızlığın önemli bir sebebi olarak örgütün yeterince çalışmamasını görüyor. Örgütü başarısız bulan yüzde 54, Kılıçdaroğlu liderliğindeki merkez yönetimi başarısız bulan ise yüzde 46. CHP tabanı, Kılıçdaroğlu’nu parti yönetim ve örgütüne göre kısmen daha başarılı görüyor. Kılıçdaroğlu’nu başarılı bulanların oranı yüzde 53, başarısız bulanlar yüzde 36. Kılıçdaroğlu’na partililerin örgütten daha fazla güvendiği görülüyor.

Neden iktidar olamıyor?



CHP’nin iktidar olabilecek kadar oy alamamasının önemli üç nedeni olarak Kılıçdaroğlu’nun yetersizliği, partinin halktan kopuk olması ve parti içi çekişmeler gösterildi.



CHP’nin solu ve sosyal demokratları yeterince temsil etmediğini düşünenlerin oranı yüzde 56,4. CHP’yi halka yeterince yakın bulanların oranı ise yüzde 58.