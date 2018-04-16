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CHP'lilerden Samsun'da oturma eylemi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- CHP Samsun İl Başkanlığı, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasını protesto için Cumhuriyet Meydanı'nda oturma eylemi yaptı

16 Nisan 2018 17:31

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- CHP Samsun İl Başkanlığı, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasını protesto için Cumhuriyet Meydanı\'nda oturma eylemi yaptı.
CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği eyleme yaklaşık bin kişi katıldı. Sloganların atıldığı ve dövizlerin açıldığı oturma eylemi yaklaşık 1 saat sürdü. Oturma eyleminde basın açıklaması yapan CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz, \"15 Temmuz\'daki FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliği ülkemize dayatılmıştır. Sivil darbe ortamında \'Evet\' demenin devletin tüm kurumları tarafından desteklendiği, \'Hayır\' demenin ise adeta yasaklandığı dönem yaşanmıştır. Ülkemiz, 21 aydır OHAL ile yönetilmektedir. İlan değişikliğinden amacından uzaklaşarak, demokrasi ve hukuk sistemine yönelik bir saldırıya dönüşen OHAL rejimi insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur\" dedi.
Geniş güvenlik önemleri altında gerçekleşen eylem sonunda, katılımcılar dağıldı.

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