CHP'lilerden Melih Gökçek'e jet yanıt: Hodri meydan

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Milletvekilleri Aylin Nazlıaka, Hüseyin Aygün ve İlhan Cihaner, ODTÜ’de Belediye ekiplerinin çalışmalarını engelledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Melih Gökçek’e, “Hodri meydan” dedi. Nazlıaka, “Gökçek suçluların telaşı içinde”, Aygün, “Televizyon senin, dozer senin, mahkeme senin. Hodri meydan”, İlhan Cihaner, “Gayri ciddi kişileri ve girişimleri muhatap almıyorum” diyor. CHP’li vekillerin T24’e Gökçek’le ilgili değerlendirmeleri şöyle:

‘Gökçek, suçluların telaşı içinde’

Aylin Nazlıaka: Maalesef, Ankara’nın, Ankaralılarla kavga eden bir belediye başkanı var. Ben bundan sonraki süreçte de halkın sesi olmaya devam edeceğim. Benim davranışlarımda değişen bir şey olmayacak. Gökçek ‘suçluluların telaşı içinde’.

‘Hodri meydan’

Hüseyin Aygün: Geçen gün ODTÜ'de dozerin önüne çıkıp, bir süreliğine ağaç kesimini durdurduğumuz için bir cüce bizi mahkemeye vermiş, televizyon senin, dozer senin, fışkiye senin, savcı senin, mahkeme senin, hodri meydan!

‘Muhatap almıyorum’

İlhan Cihaner: Gayri ciddi kişileri ve girişimleri muhatap almıyorum.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Gökçek, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki mesajında, Büyükşehir Belediyesinin ODTÜ arazisinden geçirmeyi planladığı yola yönelik protestolara katılarak belediye ekiplerinin çalışmalarını engelledikleri gerekçesiyle Nazlıaka, Cihaner ve Aygün ile ilgili savcılığa başvurusunda bulunduklarını paylaştı.