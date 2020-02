CHP'lilerden kapatılan fabrika önünde özelleştirme tepkisi

Umut KARAKOYUN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe örgütü, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ve özelleştirme sonrası doğabilecek sorunlara dikkat çekmek için yıllar önce satılan, ardından da atıl şekilde kalan eski Sümerbank\'a ait basma fabrikası önünde eylem yaptı. CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, yaptığı açıklamada, kapatılan her fabrikanın sonunun ne olduğunu önünde durdukları fabrikadan anlayabildiklerini söyledi.

İzmir\'in Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan, kapatılan Sümerbank\'a ait eski basma fabrikası binaları önünde toplanan CHP Konak İlçe Örgütü üyesi bir grup partili, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı çıktı. CHP\'liler ellerinde \'Yüzde yüz milli sermayemiz kalmadı\', \'Fabrikamı satma şekerimi yükseltme\', \'Sümerbank\'ı sattınız tadını çıkardınız\', \'Tadımızı kaçırma şeker fabrikalarını satma\' yazılı dövizlerle eylem yaptı. CHP İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, önünde durdukları fabrikanın da yıllar önce özelleştirildiğini hatırlatarak, bu binanın atıl ve virane şekilde öylece bırakıldığını belirtti. Özelleştirme masalı ile atıl hale getirilen bu fabrikanın, Cumhuriyet tarihinin ilk fabrikalarından biri olduğunu kaydeden Gruşçu, \"Arkamızda görmüş olduğunuz fabrika yıkılmış, yağmalanmış, üretemez hale getirilmiş durumdadır. Tıpkı ülkemizin ekonomisi gibi. Özelleştirme masalları ile yok edilen üretim gücümüz, taşeronlaşmaya, dışa bağımlılığa, yoksulluğa ve yoksunluğa dönüşmekte\" dedi.

\"BİZ BU YIKIMIN KARŞISINDAYIZ\"

Her geçen gün gelir adaletsizliğinin arttığını, gençlerin iş bulmadığını ve ülkenin en önemli kazanımı olan fırsat eşitliğinin yok olduğunu söyleyen Çağrı Gruşçu, iktidarın şimdi de şeker fabrikalarını özelleştirmeye çalıştığını belirtti. Halkın sağlığı ile doğrudan alakalı bu durumu kabul etmediklerini vurgulayan Gruşçu, ülkede artık bir tek fabrikanın satılmasına, insanların işsiz kalmasına, halkın sağlığının duyarsızca yok edilmesine tahammüllerinin olmadığını söyledi. Gruşçu, \"Kapatılan her fabrikanın sonunun ne olduğu arkamızda bir anıt gibi durmaktadır, artık buna izin vermeyeceğiz. İzmir, ülkemizdeki genç işsizlik oranının en yüksek olduğu kentlerden biri. En yakıcı sorunlardan biri haline gelen işsizlik sorununu çözmek adına iktidar ne gibi çözüm önerileri üretmektedir? Ülkede yalnızca rant ekonomisi yaratarak, fabrikaları ve ele geçen ne varsa yurt dışına satarak üreten güçlü bir ülke yaratılabilir mi\" diye sordu. Ülkede iktidarın yarattığı baskı ve korku ortamı ile halkın sindirilmeye çalışıldığını kaydeden Gruşçu, hukukun askıya alınarak, özgürlüklerin yok edildiğini ve demokrasinin akıbetinin belirsizleştiğini savundu. Gruşçu, bu yıkımın karşısında olacaklarını ve direneceklerini belirterek ülke değerlerinin yok olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

CHP\'liler açıklamanın ardından fabrikanın önünden ayrıldı.

