CHP'lilerden 'dinlendik' iddiasıyla suç duyurusu

Mustafa TURAOĞLU - Muhammet BAYRAM / ANKARA,(DHA) - ANKARA\'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili bir grup, geçen yıl düzenlenen \'Adalet Yürüyüşü\' sırasında CHP\'lilerin telefonlarının, Alman yazılım şirketi Finfisher’in uygulamasıyla dinlendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, beraberinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bir grup milletvekili ile birlikte Ankara Adliyesi\'ne geldi.

Burada CHP adına İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, \"Son günlerde basın yayın organlarında yer alan bilgilere ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere birçok milletvekili tarafından dile getirildiğine göre \'Finfisher\' isimli bir yazılı şirketinin, yalnızca istihbarat örgütleri tarafından satın alınabilen bir yazılım yoluyla ‘www.adaletiçinyuru.com’ adlı bir internet sitesi üzerinden \'Adalet Yürüyüşü\' katılımcılarını dinlendiği ortaya çıkmıştır. Kimler tarafından kurulduğu bilinmeyen ‘www.adaletiçinyuru.com’ adlı internet sitesine mobil cihazlarla giren tüm kullanıcıların telefonlarına yüklenen casus yazılım sayesinde tüm iletişimleri kayıt altına aldığı anlaşılmaktadır. Bu durum anayasal güvence altında bulunan özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinin açık kanıtıdır\" ifadelerine yer verildi.

\'BİZİ ADALET YÜRÜYÜŞÜNDE KİM DİNLEDİ\'

Adliye çıkışı açıklama yapan Özgür Özel, \"Bizi \'Adalet Yürüyüşü\'nde kim dinledi. Bu casus yazılım sadece istihbarat örgütlerine satılıyorsa bunu hangi istihbarat örgütü satın aldı, ne şekilde kullandı. Bugün basın savcılığına yaptığımız bu başvuru ile bu meselenin Türkiye\'de ki bütün bağlantılarının ortaya çıkartılmasını istiyoruz. Bunu yapmazlarsa bunun üstünü örterlerse zaten \'Adalet Yürüyüşü\'nün ilk günden itibaren itibarsızlaştırmaya ona saldırmaya ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu\'nun bu büyük yürüyüşünü sürekli onursuz ve haksız ithamlarla hiçleştirmeye çalışanlar kendi yüzlerindeki şüpheyi dağıtamazlar. Biz yargının bu konuda üstüne düşeni yapmasını ve ne varsa ortaya çıkmasını istiyoruz. Bizi dinlediler, buradaki bütün milletvekillerini dinlediler çok sayıda adalet yürüyüşçüsünü tek tek dinlediler. Sayın Genel Başkanımızdan partinin tüm MYK üyelerine kadar, grup başkanvekillerinin tamamını dinlediler ve adalet yürüyüşü ile ilgili bir tek ama bir tek olumsuz bir şey bulup da servis edemediler\" dedi.



Özel, 26 gün boyunca yürüdüklerini hatırlatarak, \"Sözümüzü dinlemeyenler telefonlarımızı dinlemiş. Telefonumuzu değil, sözümüzü dinleyin. Biz adalet istiyoruz\" diye konuştu. CHP\'li grup yapılan açıklamasının ardından, \'Hak hukuk adalet\' şeklinde slogan atarak adliyeden ayrıldı.



Görüntü dökümü:

-Özgür Özel\'in açıklaması

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