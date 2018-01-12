CHP'lilerden Atatürk Anıtı önünde 'OHAL kaldırılsın' isteği

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de CHP\'liler, Vilayet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yaparak, olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasını istedi.

Aralarında CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ile Odunpazarı Belediye Başkanı CHP\'li Kazım Kurt\'un da bulunduğu partililer, Vilayet Meydanı\'nda toplandı. Atatürk Anıtı önünde basın açıklamasını okuyan CHP İl Başkanı Sinan Özkar, OHAL\'in kaldırılmasını isteyerek, şunları söyledi:

\"Ülkemiz, 18 aydan buyana OHAL rejimi ile yönetilmektedir. 15 Temmuz 2016\'da gerçekleşen hain darbe girişimi ardından 20 Temmuz\'da ilan edilen OHAL, milli iradeyi, demokrasiyi, insan haklarını ve özgürlükleri neredeyse bütünüyle kısıtlamıştır. Darbe ve darbecilerle mücadele bahanesi ile başlayan OHAL, gelinen süreçte iktidar partisinin karşısında duran tüm muhalif kesimlere yönelik bir sindirme operasyonuna dönüşmüştür. AKP iktidarı ilk günden bu yana darbecilerle mücadele değil, tek adam düzeninin karşısında demokrasiden yana olan kesimlerle mücadele etmektedir. AKP hükümetinin baskıları tüm kurumları sarmış, parlamenter demokrasiye karşı girişilen harekatın usulsüzlükleri, Anayasayı yok sayan karalarla sözde tescil edilmiştir. Türkiye\'de anayasa fiilen lağvedilmiş, hukuk askıya alınmıştır. Böylesi bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi ilk günden buyana cumhuriyetin temel değerlerini savunmaya, parlamenter demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir. Türkiye\'nin kurucu partisi kimliği ve tarihsel sorumlulukları doğrultusunda Cumhuriyet halk Partisi olarak ülkemizin evrensel hukuk kurallarından kopartılmasına seyirci kalmayacağımızı bir kez daha altını çizerek ifade ediyoruz. Toplumun tüm kesimlerini doğrudan etkileyen, iş dünyasından sivil topluma, emekçiden yargıya, medyadan eğitime kadar herkese dokunan OHAL\'in bir kez daha uzatılmasını kabul etmiyoruz. Bir kez daha ifade ediyoruz. OHAL\'e artık yeter, OHAL kaldırılsın, demokrasi istiyoruz.\"

CHP İl Başkanı Özkar\'ın konuşmasından ardından basın açıklamasına katılan partililer, bir süre alkış tuttuktan sonra dağıldı.



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