CHP’lilerden '4+4+4'e pankartlı protesto

Meclis’te kavgalara neden olan “4+4+4” görüşmeleri sırasında CHP’li milletvekilleri “Burada yetim hakkı yeniyor” pankartıyla Genel Kurul’u terk etti.

Tablet bilgisayar alımının Kamu İhale Kanunu’nun dışına çıkarılmasını öngören maddenin görüşülmesine başlanmadan önce ayağa kalkan CHP milletvekilleri ellerinde ''Yiyin efendiler yiyin'', ''Laiklik demokrasinin teminatıdır'', ''Burada yetim hakkı yiyorlar'' yazılı dövizleri açtı.

CHP'li vekiller, pankartları basın mensuplarına gösterdikten sonra sıraların üzerine bıraktı.

Bazı milletvekillerinin de AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın önünde eğildiği fotoğrafı ellerinde tuttuğu görüldü.

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, bunun üzerine birleşime ara verdi.

Verilen aranın ardından önerge üzerine konuşacak CHP Milletvekili Erdal Aksünger ile Grup Başkanvekilleri Muharrem İnce ve Emin Ülker Tarhan dışındaki CHP milletvekilleri Genel Kurul'a girmedi.