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Politika

CHP'lilerden "Deniz Feneri" protestosu

CHP İstanbul İl Başkanlığı Deniz Feneri davası için, Ahırkapı'da ki derneğin önünde protesto yaptı

11 Eylül 2008 03:00

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Almanya'da devam eden Deniz Feneri davasına konu olan iddialara ilişkin, Ahırkapı Deniz Feneri önünde protesto gösterisi düzenledi.

Protesto yapan grup 'Yardımlar itina ile alınır' ve 'Durmak yok, yol almaya devam'  yazılı pankartlar açtılar. Ayrıca tüm pankartların altında, yardımların alındığı www.yalayutdenizfeneri.com adresine yer verildi.

Ahırkapı Deniz Feneri önünde toplanan grup adına açıklama yapan CHP İl Genel Meclisi Üyesi Nezih Deniz, Alman adaletinin, konunun ekonomik yönüyle ilgilendiğini; ancak kendileri için olayın siyasi yönünün çok daha önemli olduğunu bildirdi.

Deniz, CHP'nin demokrasi ve hukuk kurallarından sapmadan gerçeklerin ortaya çıkarılması için bütün gücüyle çalışacağını dile getirdi. Çeşitli sloganlar atan ve pankart açan grup, daha sonra dağıldı.

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