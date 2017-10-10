T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'liler Melih Gökçek'e sahip çıktı, AKP'liler tepki gösterdi

"Seçilmişler istifaya zorlanıyor"

10 Ekim 2017 14:04

İstifa iddialarıyla gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek AKP ve CHP’li üyeler arasında tartışmaya neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki tartışmada, "Seçilmişler istifaya zorlanıyor. Milli irade yok ediliyor. Başkanlar şaibe altında" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul  Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifası ve AKP'li belediyelerin görevden alma idddiaları sonrasıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de görevden alınacağı iddia edilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen Gökçek, görüşmeden "müze" projesinin konuşulduğunu söylemişti.

CHP Grup Başkan Vekili Doğan Yılmazkaya “Türk demokrasi tarihinde AK Parti yeni bir yöntem geliştirdi, seçilmişleri istifaya zorlamak. Halkın seçtiği ve adına milli irade dediğimiz bu olguyu farkında olmadan yok ediyoruz. Belediye başkanlarını istifaya zorlamak o insanları hem şaibe altına sokmak hem de toplum nezdinde sicillerini karartmak değil midir?" diye konuştu.

CHP’lilerin tepkileri üzerine AK Partili üyeler ‘’CHP’liler siyasi hamle yapıyor, rıza olmadan el çektirme olmayacak’’ dedi.

ETİKETLER

CHPAKPtartışmaAnkaraBelediyeBelediye MeclisiMelih Gökçek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24