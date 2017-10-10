CHP'liler Melih Gökçek'e sahip çıktı, AKP'liler tepki gösterdi

İstifa iddialarıyla gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek AKP ve CHP’li üyeler arasında tartışmaya neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki tartışmada, "Seçilmişler istifaya zorlanıyor. Milli irade yok ediliyor. Başkanlar şaibe altında" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifası ve AKP'li belediyelerin görevden alma idddiaları sonrasıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de görevden alınacağı iddia edilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen Gökçek, görüşmeden "müze" projesinin konuşulduğunu söylemişti.

CHP Grup Başkan Vekili Doğan Yılmazkaya “Türk demokrasi tarihinde AK Parti yeni bir yöntem geliştirdi, seçilmişleri istifaya zorlamak. Halkın seçtiği ve adına milli irade dediğimiz bu olguyu farkında olmadan yok ediyoruz. Belediye başkanlarını istifaya zorlamak o insanları hem şaibe altına sokmak hem de toplum nezdinde sicillerini karartmak değil midir?" diye konuştu.

CHP’lilerin tepkileri üzerine AK Partili üyeler ‘’CHP’liler siyasi hamle yapıyor, rıza olmadan el çektirme olmayacak’’ dedi.