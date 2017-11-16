CHP’liler kurul toplantısına egzersizle başladı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - CHP Spor Kurulu’nun Doğu Marmara Bölge Toplantısı Yalova’da yapıldı. Parti temsilcilerinin katıldığı toplantı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran’ın da katılımıyla yapılan egzersizle başladı.

CHP Spor Kurulu’nun Yalova’da yapılan Doğu Marmara Bölge Toplantısı’na Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa ve Balıkesir’den parti temsilcileri katıldı. Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı, bir spor öğretmeni eşliğinde egzersiz yapılmasıyla başladı. Burada yaptığı konuşmada sporun yaşamın her alanında olduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, “Bir spor aktivitesiyle programa başladık. Burada yaptığımız kısa antrenmanla aslında tüm Türkiye’ye bir mesaj verelim dedik. Bizler, çoğunluğu masa başında oturanlar olarak yer bulamıyoruz, zaman bulamıyoruz diye maalesef sağlığımız için vazgeçilmez olan sporu hep ihmal ediyoruz. Demek her yerde spor yapılabiliyormuş. Spor sadece sağlıklı bedene sahip olmak aktivasyonunun ötesinde birlik, beraberlik anlayışının simgesi olmuş, tarih boyunca insanların dediğimiz gibi kesintiye uğratmadığı, vazgeçmediği evrensel bütünleştirici bir kavram olarak kendini var etmiştir” dedi.

Programda Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da kısa bir konuşma yaparak Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Önay Cankurtaran\'a, Yürüyen Köşk maketi takdim etti.

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