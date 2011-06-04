CHP'liler Kazlıçeşme'ye akın ediyor

T24 - CHP'nin İstanbul mitingi için Kazlıçeşme meydanı dolmaya başladı. Sıcak havaya rağmen öğle saatlerinden itibaren binlerce kişi Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Meydanı'na gelmeye başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, partililerin alana gelişiyle ilgili bazı sıkıntılar yaşandığını belirterek, İDO ve İETT'yi suçladı.





Tekin, Kartal'dan kalkacak tekneleri İDO'nun engel çıkardığını söyledi. Tekin partilileri miting alanına taşıyan otobüslerin de trafik polisleri tarafından keyfi olarak durdurulup, işlem yapıldığını belirtti.

Gürsel Tekin, "Bu kadar basite inmişlerse, valinin müdahale etmesi gerekiyor. Bu engellemelere rağmen akın akın gelecekler" şeklinde konuştu.

Diğer Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak da, "Miting alanına partililerimizin büyük bir bölümünü deniz yoluyla getirmek istedik. Hafta sonu insanlarımıza trafikte rahatsızlık vermeik istemedik. Anadolu yakasından buraya geçişte İDO'nun engellemesi var" dedi.



Uzun kuyruklar...

Ellerinde CHP ve Türk bayrakları ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterlerini taşıyan partiler arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Mitinge ilk gelen gruplar içinde yaşlıların çoğunlukta olması dikkat çekti.

Mitinge katılanlar renkli yazıların bulunduğu döviz ve pankartlar taşıdı. "Temeli 1923 olmayanın hedefi 2023 olamaz ", "Hepimiz eşkıyayız ", "Ampulleri söndürün " yazılı pankartların yanında miting alanında tartışma yaratacak pankartlar da açıldı.

"İnsanları AKP'li CHP"li, Kürt Türk, Alevi Sünni diye ayırdın. Bölücü Tayyip" yazılı pankart, alanın arkasında bazı partililer tarafından açıldı. Mitingin başlamasına saatler kala, alanda toplanmalar devam ediyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting alanına saat 17.00"de gelmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce bazı sanatçıların da mitinge katılanlara konser vereceği öğrenildi.

Bu arada mitingin gerçekleştirileceği alan CHP bayraklarıyla süslenirken, aynı yerde Başbakan Erdoğan fotoğrafının bulunduğu AK Parti reklamlarının yer alması ilginç bir görüntü oluşturdu.