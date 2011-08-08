-CHP'LİLER İKİNCİ "ERGENEKON" DAVASINDA İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, ''Hakimlere dokunulamaz derken mahkemenin başkanının sürüldüğü bir süreçte yaşıyoruz. Gizli tanıkların ifade değiştirdiği ve bunların basında yer almadığı bir süreç yaşıyoruz'' dedi. CHP'li bazı milletvekilleri, CHP'den milletvekili seçilen Prof. Dr. Mehmet Haberal ile gazeteci Mustafa Balbay'ın tutuklu olarak yargılandığı ikinci ''Ergenekon'' davasının duruşmasını izlemek üzere Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne geldi. Yerleşkeye ilk ulaşan CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan, duruşma salonu önünde bir süre partililerle sohbet edip, Aydınlık gazetesini inceledi. Daha sonra CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yine CHP'den milletvekili seçilen ve davanın tutuksuz sanıkları arasında yer alan Sinan Aygün duruşma salonuna geldi. CHP genel başkan yardımcıları Süheyl Batum, Umut Oran ile CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ve çok sayıda milletvekili de Atatürk Havalimanı'nda buluşarak Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne geldi. Duruşma salonuna girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Batum, daha önce duruşmaya diğer milletvekilleriyle ayrı ayrı, şimdi hep beraber desteklemeye geldiklerini belirterek, ''İşlerin nasıl yürüdüğünü göreceğiz. Türkiye'de hep beraber bir şeyi izliyoruz. Hakimlere dokunulamaz derken mahkemenin başkanının sürüldüğü bir süreçte yaşıyoruz. Gizli tanıkların ifade değiştirdiği ve bunların basında yer almadığı bir süreç yaşıyoruz. Şimdi milletvekilleri olarak neyi göreceğiz onu merak ediyoruz. Arkadaşlarımıza ve bütün burada yargılananlara da destek olmak için geldik.'' Bir gazetecinin ''Birinci 'Ergenekon'da yatanların kendilerine destek olunmadığını söylediler. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna Batum şöyle cevap verdi: ''Siyasi olduğunu düşündüğümüz bütün davalara aynı şekilde destek veriyoruz. Bugüne kadar ben de milletvekili olmadan ikinci 'Ergenekon'un birçok şeyine geldim. Mahmut Tanal da diğer arkadaşlarımız da geldi. Bir süreç yaşıyoruz ve bu herkesin gözü önünde oluyor. Yargıçlara, savcılara dokunulamaz derken buranın yargıcı sürüldü. Bedirhan Şiral mahkemede ne yapıyor? Herkesin gözü önünde polisler verdi bunu diyor ama sizin genel yayın yönetmenleriniz bunu yazmaya korkuyor. Böyle bir süreçte biz milletvekilleri olarak neyin olup bittiğini hep birlikte göreceğiz. Her yargılanana mutlaka destek vereceğiz diye bir çaba içerisinde değiliz. Türkiye'de kim yargılanıyorsa hepsinin davasına gidecek değiliz. Siyasal olarak algıladığımız ve çok açık söylüyorum AKP'nin hatta Recep Tayyip Erdoğan'ın faşizmini yerleştirmek amacına yönelik bütün davalara destek veriyoruz. Bütün davalarda ne olup bittiğini gözlemliyoruz. Faşizmi bir ülkeye getirmek o kadar kolay değil. 3-5 siyasetçi diktatörlük özlemi altında oldukları zaman bunları yargı aracılığıyla yerleştirmek kolay değil. Milletvekili olarak bunu gözlemlemek istiyoruz.'' CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da ''Deniz Feneri''ne ilişkin soruşturmanın savcılarının görevden alındığını ve dosyalarına el konulduğunu ileri sürerek, ''Siz Başbakan'a sorun bakayım 'Bu davanın savcısı Deniz Feneri'nin savcısı da olacak mı?' Burada gösterilen hassasiyeti Deniz Feneri'nde de bekliyoruz'' dedi.