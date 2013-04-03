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Politika

CHP’liler 'CIA Bürosu'nu baskına hazırlanıyor

Böcek Komisyonu'ndaki CHP'liler, MİT'in Ankara'da CIA ofisi olduğunu bildirmesinin ardından söz konusu ofise 'çat kapı' yapmaya hazırlandıklarını söyledi

03 Nisan 2013 17:29

Hülya Karabağlı / Ankara

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yetkilileri, geçtiğimiz ay TBMM Böcek Komisyonuna Türkiye’de ABD’nin istihbarat teşkilatı CIA ve İsrail’in istihbarat teşkilatı MOSSAD’ın bürolarının bulunduğu bilgisi vermesi üzerine, komisyonun CHP'li üyeleri CIA ofisine 'çat kapı' yapmaya hazırlanıyor. 

Yasa dışı dinlemeler ve birçok faaliyetle ilgili olabileceği belirtilen binanın TBMM’ye iki kilometre mesafede olduğuna dikkat çekiliyor.  CHP’liler,  konuyu bir süre önce üstü örtülü biçimde Emniyet yetkililerine soru olarak yöneltilmiş, bir yanıt alınmamıştı. CHP’li Aksünger, tüm bu gelişmelere dikkat çekti ve “Gidip kapıyı çalabiliriz” dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yetkilileri, geçtiğimiz ay komisyona,  Türkiye’de ABD’nin istihbarat teşkilatı CIA ve İsrail’in istihbarat teşkilatı MOSSAD’ın bürolarının bulunduğu bilgisi vermişti. Yetkililer Türkiye’nin uydu gibi havadan gerçekleşen haberleşme sistemlerinin dinlenebileceğine dikkat çekmişti.

 

‘ABD’li bir albay mı var”?

 

Komisyon Üyesi CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, İnönü Bulvarı üzerinde, yüksek güvenlikli bina ile ilgili önemli iddialar olduğunu söyledi. Söz konusu yerin,  “CIA Bürosu” diye anlatıldığına dikkat çeken Aksünger, çeşitli faaliyetleri de olduğu söylenen büronun başında bir ABD’li albay  olduğunun söylendiğini aktardı.

Aksünger, bu yerle ilgili karanlık noktaların aydınlanması için komisyon başkanlığına ve konuyla ilgili bakanlıklara soru önergesi vereceğini söyledi.

 

‘Emekli emniyetçiler yasa dışı dinleme mi yapıyor’?

 

Komisyonun CHP’li üyeleri yine TBMM’nin çok yakınında bir bankada emekli emniyetçilerin yasa dışı dinleme iddialarının peşinde. Kırklareli Milletvekili Mehmet Kesimoğlu, konuyu Emniyet yetkililerine sormuş ancak bir yanıt alamamıştı.  Kesimoğlu, Böcek Komisyonu’nda tutanaklara geçen konuşmasında konuyu şöyle gündeme getirmişti:

"Yasa dışı dinlemelerde görevlendirilen daha önce bu işlerde çalışmış emekli memurların, belli  bir cemaate  yakın  bir bankada  çalışıyor göründükleri, bankamatik  kartlarını alarak  sadece  maaş  ödemelerini  oradan aldıkları ama buna rağmen istihbari çalışmalar yaptıklarına dair bilgiler var. "

"Sizin istihbarata karşı koyma ya da kontrepsiyonaj açısından baktığınızda böyle bir bilginiz var mı?  Varsa bunun aşamaları nelerdir?”.

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