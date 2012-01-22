-CHP'liler bize daha iyisini nasip ettiler İSTANBUL (A.A) - 22.01.2012 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ''Baykal giderken üzülmüştük daha iyisini nereden bulacağız diye. Ama sağ olsun CHP'liler bize daha iyisini nasip ettiler'' dedi. Zeytinburnu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Zeytinburnu Teşkilatı 4. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada Bağış, AK Parti'nin 10 yıl öncesinde milletin vicdanında doğduğunu ve milletinin önünü açarak sorunlarına çare bulan bir siyasi hareket olarak heyecanla ve kararlılıkla bu milletin emrinde hizmete devam ettiğini belirtti. Geçen yıl ağustos ayında partilerinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan filmde yoldan geçen insanlara AK Partinin ne demek olduğunun sorulduğunu, orada yaşlı bir teyzenin cevabını unutamadığını hatırlatan Bakan Bağış, ''Teyze, (AK Parti demek canım demek. Başka bir şey diyemem. AK Parti kazandı diye bu yaz gününde 30 gün oruç tuttum. Allah başımızdan eksik etmesin. Adam Türkiye'yi düzeltti) diyor. Aynı teyzeye sizin için Recep Tayyip Erdoğan ne demek sorusuna ise (Benim için Müslümanlığı, insanlığı, adaleti, hoşgörüyü ifade ediyor Allah eksikliğini vermesin) diyor'' şeklinde konuştu. Bakan Bağış, şöyle devam etti: ''Atatürk'ten sonra, millete efendiliği değil hizmetkarlığı kendine şiar edinmiş bir Genel Başkan'la çalışıyoruz. Bundan büyük bir mutluluk olabilir mi? Bizim Genel Başkanımız kendisini milletine tamamen adamışken, karşımızda 'Somali'ye gidiyorum' deyip Kenya'ya giden, trafiğe ters yönden giden, yürüyen merdiveni bile şaşıran, kendi Büyükşehir Başkan adaylığı sırasında yaşadığı ilçenin adını karıştırıp Kağıthane'ye Kağıttepe diyen ve kendi teşkilatı tarafından altı oyulan bir muhalefet lideriyle siyaset yapıyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Baykal giderken üzülmüştük, 'daha iyisini nereden bulacağız' diye. Ama sağolsun CHP'liler bize daha iyisini nasip ettiler. Bir yandan kendileri her türlü iftirayla AK Parti'ye hücum ederken, seçim döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hakkında bir sürü ithamlar ortaya attılar. Ak Parti'lilerin yüzü ak. Dün Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet tarihinde bir CHP'ye, Sayın 'çakma Gandi' ve arkadaşlarına para cezası verdi. Niye? Anayasa mahkemesini boş işlerle oyalama ve kötü niyetli olmak suçundan dolayı CHP para cezası aldı. Bu ayıp da onlara yeter. -Diğer Bakanlar- İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de, hedeflerinin 2023 olduğunu, ancak 2023'ü de aşarak 2050'yi hedef belirlediklerini anlattı. AK Parti olarak yeni yüzyılın hedeflerini geliştirmek sorumluluğunda olduklarını dile getiren Şahin, AK Parti'nin siyasetteki ezberi bozduğunu, 20. yüzyılın siyasi partilerinden farklı anlayışla, 21. yüzyıl partisi olarak kurdukları partiyi, milletten aldıkları ilhama, hissiyata dayalı olarak geliştirdiklerini anlattı. Bakan Şahin ''Milli bir parti olduk. Düşüncesiyle, insanıyla, inancıyla, ahlakıyla ve aklıyla yerli, icraatıyla yeni bir parti olduk. 2001'den bu yana siyasette 'ben varım' diyen AK Parti, her seçimin belirleyicisi oldu, olmaya devam ediyor. Biz yolumuza devam ediyoruz'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ise AK Parti'nin Türkiye'deki hizmetlerinin ve faaliyetlerinin ülkenin vizyonunu ve ufkunu geliştirmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Haşim İşcan'ın İstanbul'da Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı tek alt geçitle İstanbul Belediyesinin tarihine ismini yazdırdığını, aradan geçen 25 yıl sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde ciddi sorunlarla yönetimi aldığını, daha önce kentin çevre, çöp ve trafik problemlerinin olduğunu hatırlattı. Tüm imkanları zorlayarak 19 alt ve üst geçit planladıklarını ve bunu 6 aydan kısa sürede yaparak trafiği rahatlattıklarını hatırlatan Bakan Çelik, ''Bugün belediye 250'den fazla üst ve alt geçit yaptı. Siz bundan haberdar mısınız? Yapılan hizmetlerle vizyonumuzu çok genişlettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 450 kilometre fazla duble yol da yapmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 13 kilometrelik tünel yaptı kendi imkanlarıyla'' dedi. Bakan Çelik, eğitimde de AK Parti'nin çok önemli başarılara imza attığını belirtti. Kongreye, AK Parti İstanbul milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.